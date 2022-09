Digitalni boni: izvajalci izobraževanj račune za stroške pošiljajo udeležencem

Služba vlade za digitalno preobrazbo je sporočila, da so v klicnem centru prejeli klice o tem, da poskušajo nekateri izvajalci stroške usposabljanj izobraževanj za odrasle prevaliti na udeležence. "Izvajalci nimajo pravne podlage za izdajo takšnih računov. Posamezniki se lahko v takih primerih obrnejo na naslov: info@srrs.si ," so dodali.

Kot je znano, je ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh sredi meseca odredila razveljavitev razpisa za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc, ki so bila pogoj za pridobitev digitalnega bona. Ministrica je takrat pojasnila, da bodo izvajalcem povrnili upravičene stroške za dokazane aktivnosti oziroma stroške, ki so nastali do 25. avgusta letos, torej do začasne zaustavitve vseh aktivnosti, povezanih z izobraževanji.

Sicer pa je delitev digitalnih bonov za starejše dvignila veliko prahu. Ukrep so spremljali številni zapleti in slaba volja starejših, ki se počutijo diskriminirane. V Srebrni niti so opozorili, da so 150-evrski boni, ki jih bo prejelo le 5000 od dobrih 700.000 starejših od 55 let, šolski primer diskriminacije. V Zvezi društev upokojencev Slovenije so poudarili, da so upokojenci razburjeni in da gre pri tem za veliko kršitev pravic starejših, ki so izkazali množičen interes za izobraževanje na področju digitalne pismenosti.