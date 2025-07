Digitalni nomadi vabljeni v Slovenijo

Slovenija z uvedbo vizumov za digitalne nomade upa, da bo privabila talente in spodbudila dolgoročni turizem v državi, poroča Euronews.

Slovenski vizum za digitalnega nomada bo na voljo državljanom držav zunaj EU in evropskega gospodarskega prostora. Da bi bil delavec upravičen do vizuma, mora delati izključno za tuje stranke ali delodajalce. To pomeni, da je zaposlen v podjetju s sedežem zunaj Slovenije, ali pa dela kot samozaposlen, ki opravlja storitve le za stranke zunaj države.

Neupoštevanje teh pravil lahko povzroči preklic vizuma in nadaljnje omejitve vstopa v državo. Digitalnemu nomadu z vizumom se bodo lahko pridružili tudi družinski člani, a jim ne bo dovoljeno delati za podjetja s sedežem v Sloveniji.

Prosilci bodo morali predložiti dokazila o zadostnih dohodkih za preživljanje sebe in svojih družin med bivanjem. Priložiti bodo morali plačilne liste, pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o svobodnem delu ali bančne izpiske. Natančen dohodkovni prag še ni določen.