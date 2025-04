Digitalni vudu? Umetna inteligenca izdeluje lutke slavnih in vas

Od Donalda Trumpa do princa Harryja, Pavla Ruparja, Roberta Goloba, Janeza Janše, Nike Kovač. Podobe realističnih figuric, ki so obnorele svetovni in slovenski svet, zabavajo marsikoga. "Ljudje smo bitja skupnosti in včasih je skupnost kdaj ličkala koruzo, se pogovarjala, pripovedovala zgodbe in pela pesmi. Zdaj pa se na vsake toliko ta digitalna skupnost oziroma to digitalno pleme ustvarjalno združi okoli kakšnega trenda," razlaga Aljoša Bagola.

A ljudje vse bolj pozabljamo, da nas družbena omrežja s takšnimi in podobnimi trendi silijo, da sami zase delamo oglaševalsko kampanjo. "Zelo zanimivo je, kako zelo želimo ljudje biti izdelek, ki bi si ga, kot so nekateri izpostavili, želeli videti tudi na nakupovalnih policah," pravi Bagola.

Tako je na primer Borut Pahor ob deljenju svoje figure pripisal, da ga moti samo to, da je še ni na voljo v trgovinah. Niso pa vsi enako navdušeni nad svojo podobo. "Nekateri se pač počutijo zlorabljene v smislu, da se jih lahko danes v tem času, ko imamo supersposobno umetno inteligenco, reproducira na tak način," še pojasni Bagola.

A na srečo umetna inteligenca še ni popolnoma pohabila človeške kreativnosti. "Zagotoviti je treba veliko promptov, torej natančnih ukazov, ko nekaj ustvarjamo, da se umetna inteligenca v tem končnem izdelku nekako znajde," zaključi Bagola. Ta novi digitalni vudu torej zaenkrat še vedno ostaja v veliki meri plod človeške ustvarjalnosti in humorja.