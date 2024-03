Dihajte lažje in naravno s sodobnimi prezračevalnimi sistemi

Ravno zato se mnogi ljudje v prostem času odpravijo v naravo, da se lahko dobro predihajo in naberejo energije. Kaj pa, če bi lahko uživali v svežem zraku tudi doma in ne le v naravi? To je možno z lokalnimi prezračevalnimi napravami, ki po vsem svetu postajajo vse bolj priljubljene, še posebej med lastniki modernih pasivnih in masivnih hiš. Ravno ti vse pogosteje trpijo za posledicami slabega pretoka zraka, saj njihove hiše, s tesnimi okni in vrati, preprečujejo njegovo naravno kroženje med notranjostjo in zunanjostjo, posledično pa to vpliva na kakovost zraka v prostoru. Poleg klasičnih prezračevalnih naprav pa poznamo tudi lokalne prezračevalne naprave z rekuperacijo, ki omogočajo prezračevanje bivalnih prostorov brez izgube toplote, kar je še posebej priročno v hladnejših mesecih leta, saj tako prihranite pri stroških ogrevanja.

Prezračevanje z rekuperacijo

Kot smo omenili že prej, na trgu obstajajo tudi prezračevalne naprave z rekuperacijo, katerih naloga ni samo učinkovito prezračevanje zatohlega zraka, ampak tudi ohranjanje bivalne temperature. Takšne prezračevalne naprave poskrbijo, da v procesu prezračevanja ne izgubljamo pridobljene toplote, kar se zgodi pri klasičnem prezračevanju z odpiranjem oken. Poglejmo si, kako takšen sistem sploh deluje.

Kako deluje rekuperacija?

Toplota iz odpadnega zraka, ki ga odvajamo iz prostora, se prenaša na hladen vhodni zrak, ko potuje skozi poseben izmenjevalnik toplote. Ta postopek omogoča, da se večina toplote prenese na svež zrak, ne da bi se zračni tokovi med seboj dejansko pomešali. Rekuperatorji delujejo po principu protitoka, kjer dovodni in odhodni zrak potujeta v nasprotnih smereh skozi dva ločena kanala, ki sta med notranjostjo in zunanjostjo stavbe. Vsak kanal ima lahko ventilator, ki ga je mogoče prilagoditi glede na temperature in vlažnost. V manjših prostorih lahko za celoten sistem rekuperacije toplote poskrbi samo ena sama enota. V večjih prostorih pa so lahko nameščene prezračevalne napeljave v vsaki sobi, ki dovajajo zrak v kanale, vgrajene v tla ali pod stropom, do enega prezračevalnika na zunanji steni.

Aira ECO Plus - novinec, ki ponuja rešitev

Pri podjetju Airabela dobro poznajo težave, povezane z zatohlim zrakom, s katerimi se soočajo mnoga slovenska gospodinjstva. V odgovor na to ponujajo široko ponudbo kakovostnih prezračevalnih sistemov , usposobljene monterje ter strokovno pomoč pri izbiri in montaži.

Eden izmed takih sistemov je prezračevalna naprava Aira ECO Plus, ki so jo pri Airabeli v letu 2023 predstavili kot novost v njihovi ponudbi. Ta decentralizirana prezračevalna naprava z rekuperacijo prinaša inovativno rešitev za učinkovito prezračevanje in odzračevanje enosobnih prostorov v različnih okoljih, vključno s hišami, stanovanji ter poslovnimi in javnimi prostori. S svojo visoko energetsko učinkovitostjo ter sodobnimi funkcijami, kot so napredni filtri za čist zrak, vgrajeno tipalo vlažnosti, funkcija vpihovanja hladnega zraka in upravljanje preko mobilnih naprav s pomočjo mobilne aplikacije "Smart Vent", naprava Aira ECO Plus zagotavlja boljšo kakovost zraka, nižje stroške in priročno prezračevanje. Poleg tega je enostavna montaža, ki jo omogoča prilagodljiva teleskopska cev in poseben zunanji pokrov z gibljivim tesnilom, dodaten plus za udobje uporabnika, saj celotna montaža lahko poteka iz notranjosti stene.

Aplikacija "Smart Vent" pa ne ponuja samo osnovnega nadzora nad delovanjem naprave uporabniku, ampak tudi možnost, da na svoji prezračevalni napravi nastavi naslednje dve funkciji:

1. Upravljanje preko urnikov in scenarijev:

Uporabnik si lahko s pomočjo spletne aplikacije ustvari scenarije glede na napovedane vremenske spremembe, urnik ali spremembe stanja naprave. Kot primer se lahko naprava ustavi ali deluje v izpušnem načinu, ko vlaga v prostoru preseže nastavljeno vrednost.

2. Upravljanje po skupinah:

Če ste lastnik več prezračevalnih naprav Aira ECO Plus, imate možnost, da preko mobilne aplikacije ustvarite skupinsko kontrolo, ki vam omogoča enostavno upravljanje več enot hkrati. Ta funkcija vam dodatno olajša delo, saj tako ni treba nastaviti konfiguracije vsake naprave posamično.

Obiščite strokovnjake za svežino!

Če se tudi vi spopadate z zatohlim zrakom, onesnaževalci v zraku ter pretirano vlago v bivalnih prostorih, obiščite spletno stran podjetja Airabela, kjer poleg ostale ponudbe lahko prejmete še več informacij o prezračevalni napravi Aira ECO Plus. Če pa se nahajate v bližini njihovega salona na Šmartinski cesti 58a v Ljubljani, jih lahko obiščete tudi v živo ter se s strokovnjaki dogovorite za najbolj ustrezno rešitev za vaš dom.

