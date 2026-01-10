Dijak ostaja v pridržanju, šola bo učencem nudila ustrezno podporo

Dijak, ki je včeraj na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota napadel dijakinjo, ostaja v policijskem pridržanju. Dekle je medtem po besedah ravnateljice šole v redu in okreva v domači oskrbi.
V ponedeljek bodo sicer dijaki nadaljevali s poukom, bo pa ta nekoliko prilagojen. Prve ure bodo namreč, kot nam je povedala ravnateljica šole, namenjene pogovoru z dijaki, ki jim bodo, če bo to potrebno, zagotovili tudi nadaljnjo psihološko pomoč.
Kot smo poročali, je eden od dijakov včeraj dopoldan z nožem napadel mimoidoče in poškodoval dijakinjo, ki je utrpela lažje telesne poškodbe. Poškodbe je utrpela po hrbtu in obrazu.
V času incidenta so dijake zaklenili v učilnice in počakali na nadaljnja navodila. "Policija se je nemudoma odzvala in napadalca ujela v bližini šole. Dijake smo nato s prvimi avtobusi pustili domov. Pouka od 11. ure dalje nismo več izvajali," je včeraj povedala ravnateljica.