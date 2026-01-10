Dijak ostaja v pridržanju, šola bo učencem nudila ustrezno podporo

Dijak, ki je včeraj na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota napadel dijakinjo, ostaja v policijskem pridržanju. Dekle je medtem po besedah ravnateljice šole v redu in okreva v domači oskrbi.

V ponedeljek bodo sicer dijaki nadaljevali s poukom, bo pa ta nekoliko prilagojen. Prve ure bodo namreč, kot nam je povedala ravnateljica šole, namenjene pogovoru z dijaki, ki jim bodo, če bo to potrebno, zagotovili tudi nadaljnjo psihološko pomoč.