Slovenija

Dijak ostaja v pridržanju, šola bo učencem nudila ustrezno podporo

Murska Sobota, 10. 01. 2026 10.33 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
M.P. B.B.
Napad z nožem na šoli

Po petkovem napadu na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota, ko je dijak poškodoval dijakinjo, so nam na šoli povedali, da se učenci v ponedeljek vračajo v šolske klopi, prve ure pa bodo namenjene pogovoru z njimi. Poškodovano dekle je medtem po besedah ravnateljice šole v redu in okreva v domači oskrbi, dijak pa je v policijskem pridržanju.

Dijak, ki je včeraj na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota napadel dijakinjo, ostaja v policijskem pridržanju. Dekle je medtem po besedah ravnateljice šole v redu in okreva v domači oskrbi.

V ponedeljek bodo sicer dijaki nadaljevali s poukom, bo pa ta nekoliko prilagojen. Prve ure bodo namreč, kot nam je povedala ravnateljica šole, namenjene pogovoru z dijaki, ki jim bodo, če bo to potrebno, zagotovili tudi nadaljnjo psihološko pomoč.

Preberi še 'Tovrstna dejanja kažejo globljo zgodbo, ki je očem skrita'

Kot smo poročali, je eden od dijakov včeraj dopoldan z nožem napadel mimoidoče in poškodoval dijakinjo, ki je utrpela lažje telesne poškodbe. Poškodbe je utrpela po hrbtu in obrazu.

V času incidenta so dijake zaklenili v učilnice in počakali na nadaljnja navodila. "Policija se je nemudoma odzvala in napadalca ujela v bližini šole. Dijake smo nato s prvimi avtobusi pustili domov. Pouka od 11. ure dalje nismo več izvajali," je včeraj povedala ravnateljica.

'Tovrstna dejanja kažejo globljo zgodbo, ki je očem skrita'

