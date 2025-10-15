Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Srčni dijak priskočil na pomoč upokojenki

Sevnica, 15. 10. 2025 16.30 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Lara Bogataj
Komentarji
4

Kakšen dan je kot vsak drug, kakšnega pa si zapomnimo za vedno. Enega takšnih je pred dnevi doživela upokojenka iz Sevnice. Utrujena je delala na vrtu, ko se ji je zvrtelo, ravno v trenutku, ko je mimo prišel dijak srednje frizerske šole. Ker očitno ni bil zagledan v svoj telefon, je opazil njeno slabo počutje, ji priskočil na pomoč in naredil nekaj, kar je gospe polepšalo ne le dan, ampak življenje. To je zgodba o mladini, ki nam vliva upanje v lepši jutri. Gospa je bila nad srčnostjo mladeniča tako ganjena, da je napisala pismo ravnatelju Srednje šole Sevnica. In seveda smo šli na teren in našli dijaka pa tudi njegove sokrajane, ki so seveda zelo ponosni nanj.

sevnica reševanje dijak pomoč
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mirko Igor
16. 10. 2025 13.07
+1
Ljubezen in sočutje je gradnik življenja, a brez pozitive ni nič. Odsotnost negativnih misli, dialoga, dejanj je osnova zdravja, zdrave družbe. Vsega tega pa brez resnice ni mogoče doseči.
ODGOVORI
1 0
Mirko Igor
16. 10. 2025 13.09
Zdaj pa se vprašajmo koliko resnice, sočutnosti, ljubezni damo v svet in sebe in koliko negative.
ODGOVORI
0 0
Mirko Igor
16. 10. 2025 13.10
+1
Vse dobro vsem in čestitke fantu.
ODGOVORI
1 0
Darko32
15. 10. 2025 21.56
+2
Tukaj vidimo samo lepo vzgojo in spoštovanje do sočloveka. Ta dijak je pokazal stopnjo kulture in kako se pomaga sočloveku. Namreč če gledamo generalno vidimo, da določene skupine prilekov dobesedno delajo kanibalstvo nad domordci. Tukaj pa vidimo in vidimo v praksi kaj pomeni kulturna vzgoja otrok in zato si ta fant zasluži veliko pozitivno oceno na tem področju v šoli, saj daje vzgled poklicu in tudi delo, katerega bo opravljal.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306