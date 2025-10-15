Srčni dijak priskočil na pomoč upokojenki

Kakšen dan je kot vsak drug, kakšnega pa si zapomnimo za vedno. Enega takšnih je pred dnevi doživela upokojenka iz Sevnice. Utrujena je delala na vrtu, ko se ji je zvrtelo, ravno v trenutku, ko je mimo prišel dijak srednje frizerske šole. Ker očitno ni bil zagledan v svoj telefon, je opazil njeno slabo počutje, ji priskočil na pomoč in naredil nekaj, kar je gospe polepšalo ne le dan, ampak življenje. To je zgodba o mladini, ki nam vliva upanje v lepši jutri. Gospa je bila nad srčnostjo mladeniča tako ganjena, da je napisala pismo ravnatelju Srednje šole Sevnica. In seveda smo šli na teren in našli dijaka pa tudi njegove sokrajane, ki so seveda zelo ponosni nanj.