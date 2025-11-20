Dijak s težavami pri učenju z elektronskim bralnikom uspešno opravil maturo

Dijak je zaradi težav na posameznih področjih učenja vso srednjo šolo pri pouku in pri testih uporabljal pripomoček, in sicer računalnik z elektronskim bralnikom. Prilagoditev mu je bila priznana z odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, zato je pričakoval, da bo pripomoček lahko uporabljal tudi na maturi, a je Državni izpitni center (RIC) to zavrnil. To ga je močno prizadelo, saj je vedel, da mature brez naprave, ki mu pomaga razumeti pisano besedilo, ne bo opravil, so zapisali pri Zagovorniku.

Tik pred maturo se je na Zagovornika obrnila dijakova mati, ki je prosila za nasvet, kako pristopiti, da bi RIC sinu omogočil opravljati maturo s potrebnim pripomočkom že na spomladanskem roku.

Zagovornik je zavzel stališče, da je dijak upravičen do ustreznih prilagoditev pri opravljanju mature in da bi šele tako bil v enakem položaju kot tisti, ki takšnih prilagoditev ne potrebujejo.

S pomočjo zagovornika so najprej vložili tožbo proti odločitvi RIC. O tej je odločilo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki je sledilo odločitvi izpitnega centra. Zato je zagovornik predlagal, da starši odločitvi ministrstva nasprotujejo z vložitvijo tožbe na upravno sodišče.

"Za starše je pripravil argumentacijo in v tožbi med drugim sodišču predlagal, naj še pred dokončno odločitvijo v sporu izda začasno odredbo, s katero bo dijaku omogočen prilagojen način opravljanja mature z uporabo potrebnega pripomočka," so navedli.

Sodišče je sledilo argumentaciji, dijak pa je na podlagi začasne odredbe sodišča na maturi lahko imel tudi računalnik z elektronskim bralnikom.

Zagovornik je leta 2023 že ugotovil diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine zdravstvenega stanja s strani RIC, ko ta dijakinji s težavami pri branju ni omogočil uporabe potrebnega pripomočka pri opravljanju splošne mature. Vsi, ki se soočajo s podobno težavo, lahko za pomoč zaprosijo Zagovornika, so še dodali pri Zagovorniku.