Dijaki in študenti lahko odslej sočasno prejemajo Zoisovo in državno štipendijo

Zoisova štipendija predstavlja pomembno spodbudo za dijake in študente, ki izkazujejo izjemne dosežke in ustvarjajo dodano vrednost na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2024/2025 je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev in vlagateljem, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2024/2025 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Zoisova štipendija se dodeli najuspešnejšim vlagateljem, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje in sicer: izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek in dosegajo zahtevan šolski oziroma študijski uspeh. Rok za oddajo vlog za dijake je ponedeljek, 9. september 2024, za študente pa četrtek, 10. oktober 2024.

Tudi letos je možno oddati elektronsko vlogo preko portala Moja eUprava, kjer se vlagatelji prijavijo s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu ali z elektronsko osebno izkaznico). Za mladoletne osebe odda vlogo zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto, pojasnjujejo na javnem štipedijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu RS. S šolskim oziroma študijskim letom 2024/2025 sta Zoisova in državna štipendija združljivi. Vlagatelji lahko prejemajo obe štipendiji sočasno. Višina štipendije za dijake znaša 148,15 evrov, za študente pa 172,84 evrov. Možno je pridobiti še dva dodatka in sicer za bivanje v višini 98,76 evrov in za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 61,73 evrov, so še pojasnili.