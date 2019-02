Dijaki in študenti razočarani, ostali brez Pahorjevega vabila na posvet o financiranju zasebnih šol

V močno ideološko obarvano razpravo o uresničitvi odločbe ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol, ki je leta 2014 ugotovilo, da je zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v neskladju z ustavo v delu, ki določa, da država javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja financira 85-odstotno, se je z današnjim dnem vključil tudi predsednik države Borut Pahor . Ta je za danes sklical posvet o odgovornosti države za ustanavljanje in delovanje zasebnih osnovnih šol s poudarkom, da cilj dogodka ni zgolj pogovor o štiri leta stari odločbi ustavnega sodišča, temveč zbližati različne poglede na umeščenost zasebnih šol v slovenski izobraževalni sistem.

"Posvet ima torej večjo ambicijo od te, da se osredotoči zgolj na vprašanje uveljavitve zavezujoče odločbe ustavnega sodišča (2014) glede Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Seveda se razpravljavci temu ne bomo izognili, vendar vas vabim, da to umestimo v koncept širšega premisleka o nadaljnjem razvoju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji," so zapisali v predsednikovem uradu.

Predstavniki dijakov in študentov: Razočarani, ker niso prejeli vabil na posvet

Svoja stališča na Pahorjevo pobudo so predstavili strokovnjaki, zdajšnji minister za izobraževanje in tri nekdanje šolske minister, prav tako pa tudi ustanovitelji ter direktorji zasebnih šol, predstavniki staršev in učiteljev.

"Z razočaranjem in obžalovanjem" pa so novico o posvetu sprejeli predstavniki dijakov in študentov, saj niso bili med prejemniki vabila na dogodek. "Z razočaranjem zato, ker izvoljeni predstavniki dijakov in študentov na posvet nismo bili povabljeni, z obžalovanjem pa, ker smo prepričani, da lahko o teh temah utemeljeno in kompetentno razpravljamo," so predstavniki obeh organizacij zapisali v skupnem sporočilu.

Poudarili so, da želijo mladi v Sloveniji prevzeti odgovornost in razpravljati o prihodnosti slovenske družbe. "Hočemo sodelovati kot aktivni deležniki, še posebej v razpravah, ki se tako neposredno tičejo mladih, kot je razprava o prihodnosti slovenskega izobraževalnega sistema. Mladi nočemo biti statisti, nočemo biti kulisa razpravi, kot je to bila dosedanja praksa vaših posvetov. Zato upamo in verjamemo, da boste izvoljene predstavnike dijakov in študentov povabili na prihajajoče posvete, na katerih se razpravlja o družbeno pomembnih in za razvoj Slovenije ključnih problematikah. Mladi želimo soodločati o prihodnosti države, v kateri želimo živeti," so še zapisali predstavniki dijakov in študentov.

'Razprava o zasebnem šolstvu je toksična'

Je pa dopoldanski posvet v predsedniški palači minil v znamenju podajanja na trenutke tudi ostrih mnenj glede umeščanja zasebnih šol v sistem vzgoje in izobraževanja. Predstavnica civilne iniciative Kakšno šolo hočemo Jožica Frigelj je pojasnila, da nasprotujejo javnemu financiranju zasebnikov v šolstvu."Dokler nimamo zagotovljenih odličnih pogojev za dobro šolstvo, dotlej se je nehigienično pogovarjati o peščici osnovnih šol. Dokler se otroci v javni šoli učijo iz raztrganih učbenikov, telovadijo v nevarnih telovadnicah, dokler učitelji iz lastnih sredstev kupujemo material za izvajanje učnih načrtov, je ta razprava o zasebnem šolstvu toksična,"je dejala.