Komisija za peticije zavrnila vse sklepe opozicije glede kaznovanja dijakov na protestih

Spomnimo, da so mariborski policisti po protestnem shodu 9. februarja petim mladim poslali plačilne naloge z globo 400 evrov, zoper štiri mladoletne pa podali obdolžilne predloge na pristojno okrajno sodišče. Zatem so se zvrstili pozivi, naj se kazni dijakom odpravi, med drugim je predsednik republike Borut Pahor izrazil željo po zaustavitvi postopka, dijake pa so javno podprli mariborski župan Saša Arsenovič , Dijaška organizacija Slovenije, Sviz, učiteljski zbor mariborske Druge gimnazije ter aktiv ravnateljev podravskih srednjih šol in dijaških domov.

Andrej Černigoj iz NSi iz vrst koalicijskih članov odbora je namreč opozoril, da komisija nima pristojnosti, da bi policijo pozivala k odpravi prekrškov zoper dijake in starše, ki so protestirali. Poleg tega komisija ne more ocenjevati, ali je prepoved shodov neustavna, saj lahko to ugotovi le ustavno sodišče, ki pa se o tem še ni izreklo.

Levica: Policija izvajala represijo in zastraševala udeležence protestov

Razpravo na temo"nedopustne policijske represije nad starši in dijaki"so sicer zahtevali v Levici, kjer so po besedah Primoža Siterjaprepričani, da je policija na januarskih in februarskih protestih staršev in dijakov, ki so zahtevali odprtje šol, po nepotrebnem in v nasprotju z zakonodajo izvajala represijo in zastraševanje udeležencev.

Opozoril je, da policija na protestu, ki je 29. januarja "v skladu z vsemi epidemiološkimi smernicami" potekal v Trbovljah, ni izvedla nobene intervencije, je pa naslednje jutro na domu obiskala mnoge udeležence in jim izdala plačilne naloge. S tem je po njegovem prepričanju kršila zakon o prekrških, ki določa, da se plačilni nalog izda, ko policija kršitev ugotovi neposredno na kraju, kjer je bil storjen.

Podobno se je po njegovih besedah zgodilo v Novi Gorici, ko policija na shodu 2. februarja ni kaznovala nobenega udeleženca, so pa udeleženci plačilne naloge nato prejeli čez deset dni.

Največje kršitve pa so policisti po prepričanju Levice zagrešili na protestnem shodu dijakov 9. februarja v Mariboru. Udeležence so oglobili, čeprav so nosili zaščitne maske in držali primerno razdaljo, pri tem pa niti niso vedeli, da so v postopku, ampak so to izvedeli naknadno, je dejal.