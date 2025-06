Dijakom matura iz matematike prezahtevna, pozivajo k spremembi ocenjevanja

Kot so sporočili iz Dijaške skupnosti Celje, od pristojnih pričakujejo ukrepanje zaradi povzročenih težav dijakom, ki so letos opravljali maturo iz obveznih predmetov, predvsem matematike. "V oči bode predvsem zastavljen pisni izpit iz matematike, na katerem prevladujejo funkcijske naloge in nekatere posebnosti, po čemer se matura bistveno razlikuje od preteklih let, je izrazito težavnejša," so zapisali v sporočilu za javnost.

Prav tako se dijaki na njih še vedno obračajo z željo po spremembah kriterijev zaradi lapsusa na esejski nalogi iz slovenščine, ki ga je po njihovih navedbah z neposrečenim odlomkom tudi najuspešnejšim dijakom povzročil DIC in bodo posledično kaznovani z odvzemom dela točk.