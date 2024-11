Dijaki mesec in pol brez ene same ure matematike

Na osnovni šoli na Dolenjskem učitelja tehnike nadomešča učitelj športne vzgoje, fiziko pa uči inženirka iz Bosne. Dijaki 3. letnika ljubljanske gimnazije so bili mesec in pol brez ene same ure matematike. Na vsaki slovenski šoli danes v povprečju primanjkujeta vsaj dva učitelja. Skoraj štiri ure in pol so na nujni seji Odbora za izobraževanje nizali težave, v katerih se je znašlo slovensko šolstvo.

Da so se ravno včeraj sestali z dekani pedagoških fakultet, odgovarja novopečeni šolski minister Vinko Logaj, in se dogovorili, da bodo enormno kadrovsko stisko v šolstvu reševali tudi tako, da bodo bodoče učitelje – še preden dokončajo študij – pripeljali v šole. "To pomeni, da ne bodo učili, ampak bodo sodelovali pri izvedbi posameznih dejavnosti, kjer bodo šole za to tudi zainteresirane," je pojasnil.

In še, da so povečali število štipendij s 100 na 300 mest. In povišali tudi znesek. Potekali pa naj bi tudi pogovori, ali učiteljem lokalne skupnosti lahko zagotovijo neprofitna stanovanja. Ambiciozno, vendar ali bo dovolj, se ob tem sprašujejo šolniki. Znova in znova ponavljamo razpise, pravijo, prijav pa od nikoder. "Deleže neustreznih zaposlitev je alarmantno visok in šole s težave privabimo nove kadre, tudi z obljubami po zaposlitvah za nedoločen čas," je opozorila podpredsednica Združenja ravnateljev Irena Babnik.

Nič kaj spodbuden ni niti podatek o tem, koliko študentov na, denimo, ljubljanski pedagoški fakulteti bo letos magistriralo in iskalo zaposlitev. "Fizika matematika - 5. Fizika, tehnika - eden. Gospodinjstvo, kemija - 4. Kemija - 6. Matematika računalništvo - 5. Računalništvo, tehnika - celo nobenega," je s podatki postregla dekanja Karmen Pižorn.

Natančnega podatka o tem, koliko učiteljev manjka v šolah, na ministrstvu nimajo. Imajo pa oceno, da je že oktobra lani manjkalo vsaj 1.400 polno zaposlenih učiteljev, vsaj 630 pa jih ni izpolnjevalo formalnih pogojev za izobraževanje.