Dijaki: Plesa ni bilo, denarja nam ne želijo vrniti

Pandemija koronavirusa je letos otežila življenja vseh. Številni, ki so letos zaključili srednješolsko izobraževanje in bi morali vstop v študentsko življenje zaključiti s težko pričakovanim maturantskim plesom, tega niso doživeli. Med njimi so tudi dijaki šestih razredov SIC Ljubljana. In če so se že sprijaznili, da maturantskega plesa pač ne bodo imeli, se nikakor ne morejo sprijazniti z dejstvom, da jim Plesna šola Urška, ki naj bi maturantski ples organizirala in izvedla, vplačanega denarja ne želi vrniti.

V uredništvo smo namreč prejeli pismo, v katerem starši in dijaki pišejo, da so se plesa izredno veselili, a so kmalu ugotovili, da izvedba zaradi koronavirusa ne bo mogoča. Plesna šola Urška je maturantski ples sicer večkrat prestavila na drug datum, saj so najverjetneje upali, da bo izvedba mogoča. A ko so datum maturantskega plesa prestavili na september, so se starši in dijaki odločili, da plesa v tako poznem terminu ne želijo, zato so ga odpovedali, hkrati pa zahtevali vračilo denarja.

Starši so v pismu zapisali tudi, da so večkrat poskušali stopiti v stik v direktorjem plesne šole, a jim to ni uspelo, ko pa jim vendarle je, naj bi njihove zahteve po vračilu denarja ignoriral, pozneje pa naj bi ravnateljici SIC Ljubljana le odgovoril, da iščejo možne rešitve glede vračila denarja udeležencem.