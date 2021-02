Dijaki bodo 9. februarja bojkotirali pouk in se odklopili s spleta

Ministrica Simona Kustec je sestanek s predstavniki iniciative Zahtevamo šolo tik pred zdajci odpovedala, ministrstvo pa je ponudilo drug datum, in sicer 9. februar – torej isti dan, za katerega so dijaki napovedali bojkot. "To razumemo kot ignoranco ministrice in celotnega ministrstva," je v oddaji 24UR ZVEČER dejal eden od pobudnikov bojkota Lars Podkrajšek.

Na sestanku z ministrico so želeli pojasniti svoje zahteve, povedati, zakaj se jim zdi šolanje na daljavo neprimerna rešitev in na kakšen način bi to reševali. "Želimo si vračanja v šole po modelu C, ki ga je vlada že pripravila v načrtih o sproščanju ukrepov. Gre predvsem za to, da bi bili učenci v t. i. mehurčkih, s čimer bi zagotavljali, da se okužbe ne bi širile, hkrati pa bi ob spoštovanju ukrepov in priporočil NIJZ še zmanjšali možnost prenosa okužb. Zahtevamo tudi dodatne prilagoditve mature ter da se začne aktivno razmišljati o tem, kako se bo matura prilagajala v naslednjih letih, saj so učenci zdajšnjih drugih in tretjih letnikov doma že skoraj eno leto," je še dejal Podkrajšek.