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Dijaki ptujske gimnazije spet pri pouku, na voljo jim je strokovna pomoč

Ptuj, 09. 11. 2026 10.22 pred 43 minutami 2 min branja 16

Avtor:
STA
Strelski napad v Krakovu

Dijaki 4. letnikov Gimnazije Ptuj, ki so se znašli v neposredni bližini prizorišča sobotnega napada v Krakovu, v katerem je bilo ubitih šest ljudi, 16 pa ranjenih, so se danes vrnili k pouku. Kot je povedal ravnatelj Boštjan Šeruga, ni opaziti povečane odsotnosti, vsem pa bodo po potrebi zagotovili strokovno pomoč.

Po besedah ravnatelja Boštjana Šeruge so že naredili načrt za njihovo svetovalno službo, ki bo danes najprej v manjših skupinah opravila razgovore z dijaki o dogodku, potem pa jim bodo ponudili tudi individualno pomoč, če jo bo kdo od dijakov potreboval. 

"Že v nedeljo smo staršem v elektronskem sporočilu zapisali tudi, da če bodo zaznali kakršnokoli spremembo pri otroku, naj nas o tem obvestijo in bodo naši svetovalci pomagali, kolikor lahko. Če bo treba, pa bomo iskali tudi zunanjo strokovno pomoč, da jim pomagamo," je dejal ravnatelj ptujske gimnazije.

Na šoli so za danes sklicali tudi učiteljsko konferenco, na kateri se bodo pogovorili z učitelji ter tudi njih pozvali, da opazujejo kakršnekoli morebitne spremembe pri dijakih, na katere se bodo nemudoma odzvali s pomočjo.

Spomnimo, ekskurzije v Krakovu se je udeležilo 64 dijakov zaključnega letnika z učitelji, v soboto pa so se znašli nedaleč od prizorišča streljanja. Po poročanju medijev naj bi bila kavarna, ki so jo zapustili le približno 45 minut pred napadom, prerešetana s streli, dijaki in spremljevalci pa so se v času napada umaknili v bližnje trgovine in stranske ulice.

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Napadalec, 24-letni poljski državljan, je v soboto okoli 15. ure z avtomobilom zapeljal na glavni trg drugega največjega poljskega mesta in začel iz vozila streljati na naključne mimoidoče. Po obvestilu o napadu je posredovala poljska policija, ki je napadalca v streljanju ranila in ga aretirala. Pri tem sta bila ranjena tudi dva policista.

V napadu je bilo ubitih šest ljudi, skupno 16 pa ranjenih. Kasneje so na domu napadalca našli trupla staršev in sestre napadalca. Kot je sporočila poljska policija, je tudi napadalec danes zjutraj v bolnišnici podlegel poškodbam.

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KOMENTARJI16

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FrancRode
09. 11. 2026 11.06
Kako so levičarji sprideni govori to, da je zdaj takoj leva oblast pokazala s prstom na desno populacijo, češ, da je simpatiziral s skrajnim desnim robom. Kot je Smuuki povedal, vemo, kdo dela večne revolucije, kdo pa potem državo znova in znova gradi.
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0 0
Ayiluss
09. 11. 2026 11.05
Seveda je bil desnuh, nič presenetljivega.
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+1
1 0
ŠeVednoPlešem
09. 11. 2026 11.05
Če bi bile žrtve Palestinci, se tukaj ne bi pogovarjali o terorizmu, ampak o junaku, ki varuje demokracijo
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0 0
Smuuki
09. 11. 2026 10.57
Vemo kdo je nasilen. Vemo kdo obožuje revolucijo. Tudi vemo kaj beseda revolucija pomeni. Revolucija je nasilen prevzem oblasti ne oziraje se na žrtve. To je domena levičarstva
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+4
6 2
Nidani
09. 11. 2026 11.00
Haha...svečko...kdo že poziva k oboroževanju? Levičarji so pacifisti po naravi in prepričanju...vendar...drugega lica pa ne nastavijo!😘
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-2
0 2
GhostWithAxe
09. 11. 2026 10.48
Torej poljski minister se je vceraj ze opravicil za dezinformacije da naj bi slo za storilca ki naj bi imel desnicarske neke skrajne poglede - ker je postalo jasno da gre obratno za levicarskega antikrscanskega antifa modela ki si je na crno lakiral nohte. Sicer oce se je trudil ga vzgojit v krrscanskem duhu ampak ocitno je bil tip usekan. Vmes pa ste se danes zjutraj se kar nadaljevali zgodbo novonarji da gre se vedno za nekega desnicarskega skrajneza. Popravite clanek.
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+4
6 2
Pomladni cvet
09. 11. 2026 10.54
od kje si pa tvoje podatke dobil? na vseh ostalih mogočih medijih, še do danes je bilo slišati da je skrajni desničar. Sam ne bom trdil na kateri strani je, ali si mogoče dobil podatke na nova24 ko je javno objavila da je lev, brez dokazov?
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-1
1 2
Pomladni cvet
09. 11. 2026 10.55
Kar politik pove je pa to zagotovo res, po logiki desničarjev
Odgovori
-1
1 2
Pomladni cvet
09. 11. 2026 10.56
Če omenjaš kaj je počel s svojimi nohti si sam daš protiargument da argumentiraš svojo trditev na podlagi barve nohtov
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-2
0 2
ŠeVednoPlešem
09. 11. 2026 10.41
Če bi bile žrtve Rusi, bi bil novi poljski nacionalni junak, dobil bi najvišje državno odlikovanje, pokojnino in rento ter revija Time bi ga razglasila za osebnost leta in mladega vplivneža, ki naj bo zgled vsem
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-4
3 7
Morgoth
09. 11. 2026 10.33
Seveda "neodvisni" mediji nikjer ne napišejo, da je bil napadalec skrajni levičar, podpornik LGBT in glasen nasprotnik krščanstva.
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+8
11 3
ŠeVednoPlešem
09. 11. 2026 10.39
Bil je skrajni desničarski nacionalist
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-7
2 9
patogen
09. 11. 2026 10.44
Desni ne popajo mavričnih zastav v svoje FB profile. Levičar vedno poskusi narediti tistega, ki mu ne ustreza za desničarja.
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+3
5 2
misterbin
09. 11. 2026 10.31
Verjetno boste sedaj to poročali en mesec .Saj niso bili ranjeni za ,kaj ne bi bili pri pouku ?
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+0
5 5
ApoloniaApo
09. 11. 2026 10.38
So pa zato doživeli šok;Nusi bil tam in ne moreš vedet kajo jim je
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+5
7 2
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