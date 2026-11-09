Dijaki ptujske gimnazije spet pri pouku, na voljo jim je strokovna pomoč

Po besedah ravnatelja Boštjana Šeruge so že naredili načrt za njihovo svetovalno službo, ki bo danes najprej v manjših skupinah opravila razgovore z dijaki o dogodku, potem pa jim bodo ponudili tudi individualno pomoč, če jo bo kdo od dijakov potreboval.

"Že v nedeljo smo staršem v elektronskem sporočilu zapisali tudi, da če bodo zaznali kakršnokoli spremembo pri otroku, naj nas o tem obvestijo in bodo naši svetovalci pomagali, kolikor lahko. Če bo treba, pa bomo iskali tudi zunanjo strokovno pomoč, da jim pomagamo," je dejal ravnatelj ptujske gimnazije.

Na šoli so za danes sklicali tudi učiteljsko konferenco, na kateri se bodo pogovorili z učitelji ter tudi njih pozvali, da opazujejo kakršnekoli morebitne spremembe pri dijakih, na katere se bodo nemudoma odzvali s pomočjo.