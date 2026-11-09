Dijaki ptujske gimnazije spet pri pouku, na voljo jim je strokovna pomoč

Po besedah ravnatelja Boštjana Šeruge so že naredili načrt za njihovo svetovalno službo, ki bo danes najprej v manjših skupinah opravila razgovore z dijaki o dogodku, potem pa jim bodo ponudili tudi individualno pomoč, če jo bo kdo od dijakov potreboval.
"Že v nedeljo smo staršem v elektronskem sporočilu zapisali tudi, da če bodo zaznali kakršnokoli spremembo pri otroku, naj nas o tem obvestijo in bodo naši svetovalci pomagali, kolikor lahko. Če bo treba, pa bomo iskali tudi zunanjo strokovno pomoč, da jim pomagamo," je dejal ravnatelj ptujske gimnazije.
Na šoli so za danes sklicali tudi učiteljsko konferenco, na kateri se bodo pogovorili z učitelji ter tudi njih pozvali, da opazujejo kakršnekoli morebitne spremembe pri dijakih, na katere se bodo nemudoma odzvali s pomočjo.
Spomnimo, ekskurzije v Krakovu se je udeležilo 64 dijakov zaključnega letnika z učitelji, v soboto pa so se znašli nedaleč od prizorišča streljanja. Po poročanju medijev naj bi bila kavarna, ki so jo zapustili le približno 45 minut pred napadom, prerešetana s streli, dijaki in spremljevalci pa so se v času napada umaknili v bližnje trgovine in stranske ulice.
Napadalec, 24-letni poljski državljan, je v soboto okoli 15. ure z avtomobilom zapeljal na glavni trg drugega največjega poljskega mesta in začel iz vozila streljati na naključne mimoidoče. Po obvestilu o napadu je posredovala poljska policija, ki je napadalca v streljanju ranila in ga aretirala. Pri tem sta bila ranjena tudi dva policista.
V napadu je bilo ubitih šest ljudi, skupno 16 pa ranjenih. Kasneje so na domu napadalca našli trupla staršev in sestre napadalca. Kot je sporočila poljska policija, je tudi napadalec danes zjutraj v bolnišnici podlegel poškodbam.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.