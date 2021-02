Dijaki so šolanju na daljavo rekli 'ne'

Vlada je napovedala, da bi dodatno sproščanje ukrepov v šolstvu lahko prinesel premik države v oranžno fazo, kar bi se lahko zgodilo že v prihodnjih dneh. V tem primeru bi za šole začel veljati t. i. model C, ki predvideva vračanje v osnovne šole tudi za učence preostalih razredov osnovnih šol in dijake zaključnih letnikov srednjih šol, pri čemer bi za dijake del pouka potekal na daljavo, del pa v šoli.

Dijaki vztrajajo: "Zahtevamo, da še enkrat pretehtate svoje odločitve in najdete rešitev, da lahko šola spet postane vir učenja in znanja, ne pa samo stranska aktivnost, ki jo lahko prekine že slaba internetna povezava." Pouka danes tako ne bo prekinila motnja v internetnem omrežju, ampak se učenci samovoljno ne bodo priklopili nanje.

V iniciativi so dijaki pozvali ostale družbeno odgovorne posameznike in organizacije, da se jim pridružijo v zahtevi politikom. Bojkotu se tako pridružujejo v Mladinski aktivistični organizaciji, kjer je njihova velenjska enota napovedala, da bo ob 11. uri na Titovem trgu organizirala protestno branje javnega poziva k odprtju šol. Predstavniki staršev otrok iz osnovnih šol Maribora in okolice pa so v podporo prizadevanjem za ustreznejše izvajanje pouka za danes pozvali k desetminutni prekinitvi pouka v osnovnih šolah.

Protest dijakov so podprli še v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), saj je ta razumljiva posledica razmer, so zapisali. Bojkot dijakov je "izraz nakopičenega nezadovoljstva, stopnjevanja stiske in čustvenih pretresov, ki so posledica že skoraj štirih mesecev izobraževanja na daljavo". "Stanje je zaskrbljujoče predvsem v srednjem poklicnem izobraževanju, kjer dijakinje in dijaki ne morejo opravljati prakse,"so še dodali.