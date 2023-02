Dijaki srednjih strokovnih šol v diskriminatornem položaju

V sporočilu za javnost so z Univerze v Ljubljani sporočili, da si sicer prizadevajo za vključujoče izobraževanje in prenos znanja na najvišji ravni, ki ga predajamo mladim, a so bili kljub tem prizadevanjem zaradi strogih zahtev Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) za nujno akreditacijo študijskih programov Univerze v Ljubljani v letošnjem letu prisiljeni zaostriti pogoje za vpis na več študijskih programov glede na smer predhodne izobrazbe.

Prav tako pojasnjujejo, da so od NAKVISA zahtevali, da jim omogoči prehodno obdobje, v katerem bi se uveljavilo novo razumevanje prehodnosti med srednješolskimi in visokošolskimi programi, vendar je NAKVIS to zahtevo zavrnil z grožnjo, da jim ne bo podaljšal akreditacije.

"Na Univerzi v Ljubljani se zavzemamo, da bi imeli vsi dijaki v Sloveniji enake možnosti pri izbiri študija oziroma kjer je zahtevano določeno predhodno znanje, da je to narejeno na strokovni in vsebinski način, ne pa na podlagi arbitrarnega klasifikatorja poklicev, na čemer vztraja NAKVIS," opozarjajo in dodajajo, da v okviru novega predloga Zakona o visokem šolstvu, ki ga pripravlja ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, vztrajajo na rešitvi, ki bi to področje urejala na drugačen, manj diskriminatoren način. To pomeni, da bi bilo odločanje o ustrezni predhodni izobrazbi za vpis na visokošolske programe prepuščeno avtonomiji univerze.

So pa na univerzi pozvali pristojno ministrstvo k ukrepanju, ki bo odpravilo krivično stanje za posamezne dijake in dijakinje iz prihajajoče generacije in zagotovilo enakopravne pogoje za vpis na nacionalni ravni.