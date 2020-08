Dijaki, študenti, ste oddali vloge za štipendije?

Dijaki in študentje lahko kadarkoli med šolskim oz. študijskim letom oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije. Ob izpolnjevanju pogojev jim štipendija pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. "Štipendija se jim dodeli za eno šolsko oz. študijsko leto. Prvo vlogo je treba oddati na pristojni center za socialno delo," so pojasnili na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

Dijak, ki se po končanem triletnem poklicnem tehniškem izobraževanju odloči nadaljevati šolanje in se vpiše v nadaljnje dvoletno poklicno tehniško izobraževanje, mora ponovno oddati vlogo za dodelitev državne štipendije. Enako velja za študente, ki po končani I. bolonjski stopnji nadaljuje študij na II. bolonjski stopnji, so pojasnili na MDDSZ.

Vlogo pa morajo dijaki in študenti oddati za prvo prejemanje državne štipendije na posamezni ravni izobraževanja. "Če ste torej kot dijak oz. študent v letošnjem letu zaključili posamezno raven izobraževanja in se s šolskim oziroma študijskim letom 2020/2021 vpisujete v višjo raven izobraževanja, morate ponovno oddati novo vlogo za dodelitev državne štipendije," so razložili na MDDSZ.

Štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo dobili po novem zakonu Zštip-1 in v šolskem oz. študijskem letu 2020/2021 ne bodo napredovali na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije predložiti najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2019/2020. "Vloga za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po Zštip-1 je dostopna na spletni strani sklada,"so izpostavili na MDDSZ.

Štipendije za deficitarne poklice

Pridobiji jo lahko dijaki, ki bodo v letošnjem šolskem obiskovali 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja. Vlogo lahko oddajo do vključno 25. septembra 2020 na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, so so strnili na MDDSZ.