Dijaki za večjo vključenost pri oblikovanju voznih redov

"Mi smo najbolj, recimo temu, oškodovani, največji davek smo plačali, in zdaj, če bi vsaj za savinjsko regijo vrnili te termine, ki so bili lani, in spremenili linije na lanski sistem, potem bi bilo vse lažje za nas in mislim, da tudi zanje," je dejal Slemenšek.

Slemenšek je bil s samim sestankom zadovoljen, med drugim so jim na DUJPP obljubili, da se bodo zadeve do začetka študijskega leta uredile. Pozvali so jih, da se, vsaj v savinjski regiji, znova uvede lanske vozne rede avtobusov, s katerimi, kot je dejal Slemenšek, dijaki niso imeli težav. Predstavniki DUJPP so jim tudi sami priznali, da se savinjska regija sooča z največjimi težavami.

Kot je v izjavi za medije po sestanku pojasnil predsednik Dijaške skupnosti Nik Slemenšek , jim dijaki sporočajo, da je bila polovica terminov ukinjenih, prav tako so avtobusi velikokrat polni. Nekaterim dijakom se zato potovalni čas iz šole do doma podaljša tudi za do dve uri.

Predstavniki celjske dijaške skupnosti in Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) so na današnjem sestanku v Ljubljani spregovorili o težavah, s katerimi se od začetka šolskega leta soočajo slovenski dijaki zaradi nenadnih in nenapovedanih sprememb v sistemu javnega prevoza.

V dijaških organizacijah so kritični, da so bili izključeni iz procesa oblikovanja novih voznih redov. Njihov cilj je vzpostaviti dialog in aktivno vključiti vse akterje, ki lahko vplivajo na oblikovanje voznih redov, torej šole, dijaške in študentske organizacije ter seveda lokalne skupnosti.

V Dijaški skupnosti Celje so bili kritični tudi do izvajalca voznih redov Nomago. "Izgovor družbe oziroma koncesionarja, pri katerem še vedno vztrajajo, je, da ni potrebnega kadra in da je to nemogoče, čemur pa po naših posvetovanjih z viri ne verjamemo," je poudaril Slemenšek.

Za razliko od DUJPP od Nomaga prav tako še niso dobili odziva glede sestanka.

Kot je pojasnil direktor DUJPP Miran Sečki, so se z dijaško organizacijo dogovorili, da se bodo redno srečevali in si izmenjevali informacije. Ob tem je spomnil, da so aprila in maja že pošiljali občinam informacije glede oblikovanja novih voznih redov. "Res pa je, da jih nismo srednjim šolam, kar je bila napaka, ampak naj povem, da je v tej koncesijski pogodbi jasno navedeno, kdo mora opraviti to delo in to ni bil DUJPP," je izpostavil.

Vrnitev v lanske vozne rede po pojasnilih Sečkega ni tako enostavna zaradi uredbe, ki določa okvirje za nove vozne rede. Ta določa, kako naj bi avtobusi vozili čez dan, prav tako določa, da se morajo pokriti določena naselja po Sloveniji, ki do sedaj niso bila pokrita, je pojasnil.

Ustvarjanje podrobnih voznih redov je po besedah direktorja DUJPP stvar koncesionarja. "Ne more nekdo iz Ljubljane iz pisarne ustvarjati podrobnih voznih redov na nekem lokalnem območju," je poudaril.