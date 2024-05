Začela se je matura z esejem iz maternega jezika

Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali v sredo, 29. maja, s pisanjem drugega dela pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika. Dijaki bodo 1. junija pisali izpit iz angleščine in 8. junija izpit iz matematike. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo potekali še 6., 10., 12. in 13. junija. Med 30. majem in 14. junijem pa bodo opravljali še pisne izpite iz izbirnih predmetov. Ustni izpiti bodo na šolah potekali med 10. in 21. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem izpitnem roku splošne mature bodo kandidate seznanili v četrtek, 11. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov od 7. ure maturantom omogočil tudi dostop do svojih ocen preko spleta.

V osnovnih šolah nacionalno preverjanje znanja čaka več kot 43.400 učencev

Nacionalno preverjanje znanja pa letos čaka 22.315 šestošolcev na 498 šolah in 21.129 devetošolcev na 489 šolah.

Danes bodo šestošolci in devetošolci pisali preizkus iz slovenščine, v četrtek pa iz matematike. 13. maja bodo učenci 6. razreda pisali test tujega jezika, učenci 9. razreda pa preverjanje iz tretjega predmeta. Za letos je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje določilo, da bodo tretji predmeti fizika, likovna umetnost, prvi tuji jezik in zgodovina. K letošnjemu preverjanju znanja se je prijavilo tudi 2389 šestošolcev in 2716 devetošolcev s posebnimi potrebami.

Razdelitev obvestil o dosežkih NPZ za učence 9. razreda bo 14. junija, za učence 6. razreda pa 24. junija.