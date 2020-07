Dijaki že lahko preverijo svoje rezultate na splošni maturi

Celosten pogled na rezultate splošne in poklicne mature 2020 bodo na novinarski konferenci predstavili ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec ter pristojni na Državnem izpitnem centru. Ta bo predvidoma potekala ob 10. uri.

K spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature se je prijavilo 6078 dijakov (lani 6343) s 84 šol, ki so maturo opravljali iz 35 različnih predmetov. Zaradi epidemije koronavirusa je letos splošna in poklicna matura potekala malo drugače. Začela se je konec maja s pisnim izpitom iz angleščine in nadaljevala z esejem iz materinščine, ki bi ga morali po prvotnem načrtu pisati 5. maja.

Do sredine junija so potekali pisni izpiti iz preostalih predmetov, v drugi polovici junija pa ustni izpiti.

Z uspehom na splošni maturi bodo dijake seznanili danes. Od 7. ure bodo lahko pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu.