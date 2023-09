Dijakinja napadla stanovalko v domu starejših, ukrepala zavod in ministrstvo

Na Ministrstvu za solidarno prihodnost, ki je pristojno za socialnovarstvene zavode, tudi domove starejših, so prejeli poročilo o video posnetku iz socialnovarstvenega zavoda, v katerem dijakinja na študentskem delu fizično obračunava s starejšo stanovalko.

"Poudarjamo, da je tovrstno ravnanje nedopustno in ga na ministrstvu najstrožje obsojamo," je povedal minister Simon Maljevac. Povedal je, da so nemudoma stopili v stik z vodstvom zavoda in ga pozvali, naj nemudoma ukrepa. "Prvič, da zavaruje žrtev in ji takoj ponudi vso potrebno socialno, zdravstveno in psihološko zaščito in pomoč in drugič, da proti nasilni osebi sproži ustrezne postopke pri pristojnih organih," je povedal.

Pojasnil je, da je bil zavod z dogodkom že seznanjen in učinkovit odziv vodstva zavoda tudi pozdravil. Zavod medtem sporoča, da gre za nesprejemljivo in nedopustno ravnanje.

"Zagotavljamo vam, da bomo sprožili vse ustrezne postopke in ukrepali v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih. Delodajalec bo nemudoma ukrepal, da bo preprečil škodljivo ravnanje. Varovali bomo vse temeljne pravice človekovega dostojanstva ter zagotovili enake človekove pravice in temeljne svoboščine," so sporočili iz zavoda.