Dijakinja mora na sodišče zaradi zneska, manjšega, kot stane kava

Po drugi strani pa se ji zdi ukrep pretiran. " Kar groteskno se sliši, da se bo hčeri izrekla sankcija in se ji odvzela protipravno pridobljena premoženjska korist, ki znaša 1,30 evra! Koliko pa bo stal ves postopek? Priporočena pošta in obravnava na sodišču? Za take zadeve se mi zdi škoda zapravljati davkoplačevalski denar in po nepotrebnem obremenjevati sodišča, ki imajo že tako veliko zaostankov ," pravi. Po njenem mnenju bi bilo dovolj, če bi hči dobila pisni opomin in položnico s kaznijo.

Globa zaradi neplačila voznine na avtobusih LPP je določena z Odlokom o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov in znaša 40 evrov za vse, so še zapisali na LPP. Iz zgornjih številk je tako razvidno, da so od prekrškov samo lani pobrali okoli 200.000 evrov.

LPP smo zaprosili za statistiko kršitev, ki so jih v zadnjih petih letih obravnavali njihovi nadzorniki. Izkazalo se je, da je bilo teh največ lani (5379), največ mladoletnih kršilcev (726) pa so obravnavali leta 2022.

Sodišče: Ne gre za minorno ravnanje

Na Okrajnem sodišču v Ljubljani so za 24ur.com pojasnili, da so glede prekrška po 1. alineji 35. člena Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov v letu 2023 prejeli 408 obdolžilnih predlogov, vloženih zoper mladoletnike, medtem ko so jih do konca februarja letošnjega leta prejeli 65.

Hkrati dodajajo, da v nobenem postopku pred sodiščem ni prišlo do situacije, ko bi mladoletnik plačal globo, hkrati pa bi mu bil izrečen še vzgojni ukrep. "Mladoletnikom se v skladu z 33. členom Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1) izrekajo vzgojni ukrepi, globa se izreče zgolj izjemoma, pod pogoji, ki so določeni v 39. členu ZP-1. Mladoletnikom se za neplačilo prevoza, upoštevajoč njegovo predkaznovanost, obnašanje, ... izreče praviloma vzgojni ukrep ukora (razen, če ima več prekrškov)," so pojasnili.

Poudarili so, da je treba naravo prekrškovnih postopkov ločiti od postopkov zoper polnoletne storilce prekrška. Ti bi namreč v takem primeru dobili plačilni nalog. "Mladoletniki namreč uživajo posebno varstvo in jih je treba obravnavati s strani sodišča z namenom, da se jih opozori na (ne)pravilnost njihovega ravnanja, kar nespoštovanje predpisov zagotovo je," še pravijo na sodišču.

Glede na to, da je neplačevanje mestnega avtobusa opredeljeno kot prekršek, ni mogoče trditi, da gre za minorno ravnanje, poudarjajo. "Nenazadnje zgolj dejstvo, da gre za koriščenje javne storitve – prevoza, še ne pomeni, da si jo vsak lahko vzame/koristi brezplačno. Za lažje razumevanje situacije, kar velikokrat pojasnimo tudi mladoletnikom v postopkih, nihče ne gre v trgovino po žemljico, ne da bi jo plačal, pa je cenejša kot cena javnega prevoza. Malo je staršev, ki iz takšne obravnave naredijo dramatični dogodek, saj praviloma vzamejo besede sodnika za pozitivne in vzpodbudne pri nadaljnjem razvoju njihovega otroka."

Kot še pravijo, sodišče sicer "ni zasuto" s podobnimi zadevami, res pa je, da praviloma vsak storilec prekrška vidi svoje ravnanje v takšni luči.

Kaj pa preobremenjenost in zaostanki zaradi takšnih zadev? "Sodišče bistveno bolj bremenijo zahtevne zadeve, ki jih ima v delu, in te vplivajo na čas reševanja zadev, zlasti to velja za Okrajno sodišče v Ljubljani, ki je izključno pristojno za reševanje najzahtevnejših prekrškovnih zadev po 214. členu ZP-1 za območje celotne države. Čas, ki ga porabi sodnik za rešitev zadev v zvezi z neplačilom javnega prevoza, je minimalen v primerjavi z ostalimi zadevami, zato državi ne nastajajo visoki stroški," so še dodali.