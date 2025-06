Pred poslanci prvi predlog za mesto varuha človekovih pravic

Za razliko od guvernerskega mesta, kjer se je predsednica države po rdeči luči poslancev zavezala, da novega kandidata ne bo predlagala, dokler pri poslancih ne bom preštela do 46, v parlament - brez zagotovljene podpore - pošilja svoj prvi predlog za novo varuhinjo človekovih pravic. Gre za dosedanjo namestnico Dijano Možina Zupanc . "Odločitev seveda ni bila lahka, gre za veliko odgovornost, ampak tudi v luči svojega dosedanjega dela, kot namestnice varuha, sem začutila, da je to dolžnost, da pristanem, da stopim v službo ljudi in institucije, ki ji pripadam."

Pred dvema letoma, ko je Možina Zupanc kandidirala za namestnico varuha, je poslanci SDS-a niso podprli, neuradno naj bi bilo podobno tudi tokrat, a uradnih odgovorov ne dajejo. To bi pomenilo, da bodo jeziček na tehtnici poslanci Nove Slovenije, ki so Možino Zupanc podprli za namestnico varuha, tokrat pa naj bi ji podporo že v uskaljevanjih odrekli. Ali bodo pri tem vztrajali, ne komentirajo.

"Če si ne prizadevajo za spoštovanje človekovih pravic, za pravno državo in demokracijo, potem jih res ne razumem, kakšno blefiranje je to. Kajti ko pa so te teme na mizi, so vedno zagovorniki vseh teh zadev," meni vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Nataša Avšič Bogovič.

"Jaz verjamem, da se katerakoli stranka ne gre kupčkanja. In upam, da se tudi na tem primeru kupčkanja ne bomo šli oziroma ne bodo šli," medtem ocenjuje vodja poslanske skupine SD Jani Prednik.

Mesto varuha je namreč le ena od četverice nezapolnjene kadrovske križanke. Poleg dveh ustavnih sodnikov predsednica še vedno išče kandidata za guvernerja. Glasovanje o Dijani Možini Zupanc tako lahko del kadrovske križanke reši, ali pa jo z zavrnitvijo še dodatno zaplete.