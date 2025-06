Dijaška organizacija predlaga, da tudi Slovenija razglasi dan žalovanja

Na tragičen dogodek v Avstriji se je odzvala tudi slovenska dijaška organizacija, ki poziva, da v znak solidarnosti z žrtvami in njihovimi bližnjimi v Gradcu tudi Slovenija razglasi dan žalovanja. "To bi bil simbolni izraz podpore in sočutja do vseh, ki so bili prizadeti v tem tragičnem dogodku," so sporočili, pristojne pa ob tem pozvali, da sprejmejo konkretne preventivne ukrepe za zaščito mladih pred nasiljem.

OGLAS

Strelski napad v šoli v Gradcu FOTO: Profimedia icon-expand

Po tem ko je v strelskem napadu v srednji šoli v Gradcu ugasnilo 11 življenj, tudi storilčevo, se je odzvala tudi Dijaška organizacija Slovenije. "Dogodek nas je globoko pretresel in odprl številna vprašanja o varnosti mladih ter o širših družbenih vzrokih, ki vodijo do takšnih tragedij," so sporočili ter žrtvam, njihovim družinam in bližnjim izrekli sožalje. Ob tem so pozvali tudi k refleksiji in ukrepom, da se takšni dogodki ne bi ponovili. Kot so poudarili, so namreč globlji vzroki tovrstnih tragedij zakoreninjeni v številnih družbenih problemih, kot so duševno zdravje mladih, medvrstniško nasilje, socialna izključenost ter pomanjkanje podpore in razumevanja vladajočih struktur za mlade.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Slovenija pri tem žal ni nobena izjema. Takšni dogodki se lahko zgodijo kjerkoli, zavedati pa se moramo, da lahko s pravočasnimi ukrepi preprečimo tragedijo," so dejali. Zato so pristojne pozvali, naj sprejmejo konkretne preventivne ukrepe za zaščito mladih pred nasiljem.

Menijo, da je ključnega pomena predvsem pravočasna skrb za duševno zdravje mladih, razvoj sistemov za preprečevanje nasilja v šolah ter krepitev podpore za tiste, ki se znajdejo v stiski: "Vzgoja in izobraževanje ne smeta biti osredotočena zgolj na pridobivanje znanja, temveč tudi na ustvarjanje varnega okolja, ki mladim pomaga pri iskanju pravih rešitev v trenutkih stiske."

V znak solidarnosti z žrtvami in njihovimi bližnjimi so v Dijaški organizaciji Slovenija predlagali, da tudi Slovenija razglasi dan žalovanja. "To bi bil simbolni izraz podpore in sočutja do vseh, ki so bili prizadeti v tem tragičnem dogodku. Dan žalovanja pa bi nas spomnil na pomembnost varnosti, odgovornosti in skrbi drug za drugega ter na nujnost ukrepanja v smeri preprečevanja tovrstnih tragedij v prihodnosti," so dejali.