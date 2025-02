Dijaška organizacija zahteva pregled protipožarnih sistemov v vseh domovih

Po nedavnih grožnjah več slovenskim šolam in požaru v dijaškem domu so danes na sestanku govorili tudi o varnosti v šolah, je pojasnil predsednik Dijaške skupnosti Celje Nik Slemenšek . "Država mora večjo pozornost usmeriti predvsem v varnost dijakov in dijaških domov, nikakor nam ne sme primanjkovati sredstev za zaščitne ukrepe," je prepričan.

Sestanek vsi vidijo kot konstruktiven, produktiven in pozitiven, so pojasnili v skupni izjavi po srečanju.

Po njegovih besedah so govorili predvsem o rešitvah za javne potniške prevoze, o modernizaciji praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja z delom in štipendijah. "Prav tako smo odprli debato o dijaških izkaznicah, ki je sicer nismo dokončali. Dogovorili smo se, da se bomo čez nekaj mesecev zopet sestali in to temo dokončali," je dejal.

Slemenšek je dodal, da je predvsem celjska regija na začetku leta čutila posledice zaradi ukinjenih avtobusnih linij. "Z ministrom smo o tem danes govorili in veseli me, da nam je zagotovil, da takšne eskalacije sistema v prihodnosti ne bo dopustil," je dejal. Slemenšek se je zavzel za okrepitev vezi med družbo za upravljanje prometa, regijskimi skupnostmi, vključno z dijaško organizacijo, študentsko organizacijo in ministrstvom.

Na novinarski konferenci je izpostavil tudi stališče Dijaške skupnosti Celje o predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Menijo, da minister ne bi smel imeti pooblastil za neposredne razrešitve ravnateljev, saj to vodi v politizacijo šolstva.

Logaj je medtem ocenil, da že rešujejo nekatere stvari, ki tarejo dijake. Dogovorili so se tudi, kako bodo dijake vključili v nadaljnje aktivnosti pri reševanju problemov, ki so nastali med letom, kot so prevozi, štipendije in še nekatere druge vsebine.