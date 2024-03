Dijaška organizacija zaskrbljena: s spremenjeno zakonodajo konec ekskurzij?

Dijaška organizacija Slovenije je na pristojno ministrstvo za vzgojo in izobraževanje naslovila odziv glede predlogov novel Zakona o gimnazijah in Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Ocenjujejo, da zakonodaja na področju vzgoje in izobraževanja potrebuje korenite spremembe in temeljito prenovo, zaradi česar pozdravljajo prizadevanja vlade pri spremembah obstoječe zakonodaje. Imajo pri Zakonu o gimnazijah in predlogu novele Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju nekaj pomislekov.

Pod vprašajem ekskurzije?

Med drugim so izpostavili spremembo 33. člena Zakona o gimnazijah (ZGim), ki krajša oziroma izpušča besedišče, s katerim člen opredeljuje, katere elemente učnega procesa obsega organizirano izobraževalno delo. V trenutno še veljavnem zakonu namreč organizirano izobraževalno delo obsega pouk splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov ter vaje, obvezne izbirne vsebine, strokovne ekskurzije, praktični pouk in druge oblike praktičnega dela, pripravo seminarskih nalog in druge oblike samostojnega ali skupinskega dela.