Dijaške in študentske vozovnice podaljšane do konca počitnic

Ministrstvo za infrastrukturo je s sklepom avtomatično podaljšalo veljavnost junijskih subvencioniranih mesečnih vozovnic za dijake in študente, in sicer do 31. avgusta 2022. To bo dijakom in študentom v poletnem času omogočalo brezplačno koriščenje javnega potniškega prometa, so sporočili z omenjenega ministrstva.

icon-expand Železniška postaja Ljubljana FOTO: Shutterstock Junijske dijaške in študentske vozovnice bodo tudi letos veljale do konca počitnic, torej do 31. avgusta. Mladi bodo tako lahko med poletjem brezplačno koristili javni potniški promet na območju vse Slovenije. "Na ta način želi država mlade vzpodbuditi k uporabi javnega potniškega prometa in jim olajšati opravljanje obveznosti v času počitnic. Upravičenci pa na ta način lahko koristijo brezplačne vozovnice tudi za izlete, športne aktivnosti ali denimo prevoz na delo, ki ga mnogi opravljajo v poletnih mesecih," so zapisali na infrastrukturnem ministrstvu. Avtomatsko podaljšanje mesečnih subvencioniranih vozovnic se bo izvedlo v sistemu IJPP (Integrirani javni potniški promet) in bo za upravičence brezplačno.