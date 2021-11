Dikaučič preživel interpelacijo s peto najnižjo podporo

"Ko me sprašujete o sodni preiskavi, kot je že bilo večkrat navedeno, pri nas še vedno velja domneva nedolžnosti. Me veseli, da sem danes poslance uspel prepričati z argumenti, ki sem jih predstavil," po interpelaciji pojasnjuje Marjan Dikaučič , minister za pravosodje. Prepričal je le poslance Janševe SDS in svoje SMC, ki so glasovali proti njegovi razrešitvi. To je peta najnižja podpora kakšnemu ministru v zgodovini slovenskih interpelacij in najnižja po Gregorju Virantu pred sedmimi leti. Na drugi strani se je predlagateljem interpelacije pridružil le Desusov Ivan Hršak .

Po enajstih urah polemike, v glavnem okoli pravosodnega ministra v kazenskem postopku zaradi domnevne utaje davka in uničenja poslovnih listin in zapletih z neglasovanjem dveh poslancev Levice, ki sta se okužila s koronavirusom, je Marjan Dikaučič prestal interpelacijo.

Glasovanja so se vzdržali in s tem posredno pomagali ministru v Jelinčičevi SNS, poslanca obeh manjšin in kljub drugačnim napovedim, tudi Desusov Branko Simonovič ter odpadnik Robert Polnar.

Meira Hot, poslanka SD: "Jasno je bilo iz dejanj ministra, prejšnjega tedna, da se očitno neke kupčije dogajajo in da bo glasovanje zagotovljeno."

Zgolj s kratko, petminutno razpravo, brez glasovanja in rušenja ministra, pa je koalicijska Nova Slovenija prvič v praksi pokazala, kaj pomeni, če minister izgubi njihovo podporo. Matej Tonin, predsednik NSi: "Sploh ne vem, zakaj je to za vas presenečenje, ker smo te stvari napovedovali. Za naslednji dve to pomeni, da bomo ravnali po istem postopku; dejstva premislili, premleli in se na koncu odločili."

Pod črto pa to pomeni. Oba interpelirana ministra SMC imata v državnem zboru številčno več nasprotnikov kot zaveznikov. S tem sta sicer dobila načelno nezaupnico, a politično preživela in nadaljujeta kot del Janševe ekipe. Ob tem pa je v vodo padel tudi Zorčičev predlog "gentlemanskega dogovora" o glasovanju na daljavo za ključna politična glasovanja, kadar v državi ni razglašena epidemija, a kakšen poslanec vseeno zboli za virusom.