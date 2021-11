Dikaučič po nujnem postopku vložil predlog sprememb zakona o državnem tožilstvu

Pravosodni minister Marjan Dikaučič je ob imenovanju Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja za slovenska evropska delegirana tožilca dejal, da si je slovenska stran več čas prizadevala, da bi se z evropskima delegiranima tožilcema čim hitreje in v polni meri vključila v delo EPPO. "Z današnjo odločitvijo se je to tudi uredilo," je še dejal.

A še isti dan je v obravnavo po nujnem postopku vložil tudi predlog sprememb za imenovanje državnih tožilcev. "Predlagane spremembe dopolnjujejo nacionalni del postopka izbora kandidatov za evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca. Brez predlaganih sprememb delovanje evropskih delegiranih tožilcev v Republiki Sloveniji in s tem tudi Evropskega javnega tožilstva na področju Republike Slovenije ne bo mogoče," navajajo v obrazložitvi predlaganih sprememb. Ob tem dodajajo, da bi navedeno za državo nedvomno pomenilo ogrožanje njene pravne varnosti, pa tudi težko popravljive posledice za njeno delovanje, saj da evropski delegirani tožilci preiskujejo kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom Evropske unije. "Obenem pa bi se s tem lahko okrnil tudi ugled države pri Evropskem javnem tožilstvu in v celotni Evropski uniji," še piše v obrazložitvi.

Ministrstvo bo lahko kar samo predlagalo kandidate, ki se niso prijavili na razpis

Ena od predlaganih sprememb je dodana pristojnost ministrstva za pravosodje. To bi tako lahko predlagalo tudi druge kandidate, ki se niso prijavili na javni poziv. Kot navajajo, to spremembo predlagajo zaradi zagotovitve hitrejšega in učinkovitejšega nacionalnega dela izbirnega postopka kandidatov na funkcije v okviru Evropskega javnega tožilstva (EJT). Tako bi lahko ministrstvo, če kandidatur ne bi vložilo zadostno število kandidatov, predlagalo tudi druge kandidate, ki se niso prijavili, a ustrezajo pogojem in za to podajo pisno soglasje.

Prav tako predlagajo dodano pristojnost vlade, ki bi opravila končni izbor kandidatov v nacionalnem delu izbirnega postopka za imenovanje na funkcije v okviru EJT. Kot pojasnjujejo v predlogu, tudi to dopolnitev predlagajo zaradi zagotovitve hitrejšega in učinkovitejšega nacionalnega dela izbirnega postopka kandidatov na funkcije v okviru EJT. "Izrecno se določa, da končni izbor kandidatov, ki se predlagajo evropski glavni tožilki, opravi vlada RS," piše. Do sedaj je namreč ta pristojnost vlade izhajala le iz splošnih določb zakona o slovenski vladi.