Dikaučič po prestani interpelaciji zadovoljen, opozicije z argumenti ni prepričal

Predlagateljica interpelacije Tina Heferle (LMŠ) je ugotavljala, "da minister ne zmore toliko osebne integritete, da bi sprejel dejstvo, da v DZ nima niti tretjinske podpore". Današnje glasovanje bi moralo biti po njeni oceni razlog, da Marjan Dikaučič premisli, ali kot pravosodni minister še ima legitimno podporo.

Heferletova je bila kritična tudi do redkega vključevanja Dikaučiča v razpravo. Ko pa se je oglasil, so bile njegove besede vsebinsko prazne, brez argumentov, s katerimi bi zavračal očitke, je ocenila. Dodala je, da je bilo sicer razbrati, da je minister "bral tisto, kar so mu njegove službe pripravile tekom razprave".

Meira Hot (SD) je pojasnila, da so v SD takšen rezultat glasovanja pričakovali. Po njihovi oceni je bilo iz ravnanj ministra v prejšnjem tednu jasno, da "se v ozadju dogajajo kupčije in bo današnje glasovanje zagotovljeno". Vseeno so v SD prepričani, da so argumenti v razpravi pokazali, da Dikaučič ni primeren za opravljanje funkcije pravosodnega ministra. "Ta gospod niti uradniške službe v tem trenutku ne bi mogel dobiti, ker nima potrdila, da ni v kazenskem postopku," je Dikaučiču očitala Hotova.

Nizka podpora v številu glasov po oceni Maše Kociper (SAB) kaže, da Dikaučič v koaliciji ne uživa trdne podpore. "Mislim, da že dolgo kakšen minister ni dobil samo 28 glasov na interpelaciji," je opomnila. Skozi razpravo se je pokazalo, da Dikaučič nima strokovnih, osebnih ali vodstvenih kompetenc, niti znanja in vpogleda v delo resorja, je prepričana. Kociprova je ob tem opomnila, da zaradi dejstva, da v Sloveniji epidemija covida-19 pravno-formalno ni razglašena, poslanci DZ ne morejo glasovati na daljavo. Današnjega glasovanja se namreč nista udeležila poslanca Levice, ki sta okužena z novim koronavirusom.

Po oceni Kociprove bi lahko v trenutni slabi epidemiološki situaciji zbolelo še več poslancev. Ker vlada ne razglasi epidemije, pa je zato po njenem mnenju ogroženo delovanje zakonodajnega telesa. "Danes sta bila dva poslanca, naslednjič štiri, lahko koalicijski (...), na koncu lahko pridemo do situacije, kot DZ sploh ne bo mogel zasedati, ker ne bo kvoruma," je opozorila Kociprova.