Dikaučič prevzel posle od Kozlovičeve: Prihajam v urejeno okolje

" Program dela je v največji meri že določen s predsedovanjem Svetu Evropske unije ter z zaključkom projektov, ki jih določa koalicijska pogodba. Moja vloga v prihodnjem letu bo zato usmerjena predvsem v posamezne zakonske spremembe, ki so načrtovane, in v druge projekte ministrstva vnesti nekaj svežine in neobremenjenega pogleda," je dodal.

Kot so zapisali na ministrstvu, je Dikaučič naziv univerzitetni diplomirani pravnik pridobil leta 2006 in se takoj po končani pravni fakulteti zaposlil kot sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani. Pravniški državni izpit je opravil leta 2009 in nato svojo poklicno pot nadaljeval v zasebnem sektorju. Pri svojem dosedanjem delu se je srečeval tako z javnim kot tudi zasebnim sektorjem, tako da je svoja znanja in izkušnje pridobil na raznovrstnih pravnih in gospodarskih področjih.

Po opravljenem strokovnem izpitu za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije je bil tudi s strani Republike Slovenije spoznan kot zaupanja vredna oseba in mu je bilo podeljeno dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije. V zadnjem obdobju se v pretežni meri posveča opravljanju funkcije upravitelja in proučevanju problematike, povezane z insolvenčno zakonodajo.

Spomnimo, poslanci DZ so Dikaučiča za novega pravosodnega ministra v torek potrdili s 44 za in 41 glasovi proti.