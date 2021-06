Dikaučič zadovoljen z večinsko podporo na pristojnem odboru DZ

Kandidat za pravosodnega ministra Marjan Dikaučič je dobil odobritev matičnega odbora za pravosodje. Po nočni razpravi in glasovanju je izrazil zadovoljstvo, "da ga je večina članov prepoznala kot primernega kandidata". Polemično razpravo na odboru je pričakoval, njegov prvi vtis o delu državnega zbora pa je temu primeren.

Marjan Dikaučič je v izjavi po seji, na kateri je odbor za pravosodje s sedmimi glasovi za in šestimi proti njegovo predstavitev ocenil za ustrezno, ponovil, da bo njegovo delo usmerjeno predvsem v posamezne, že načrtovane zakonske spremembe. Tudi v druge projekte ministrstva pa želi vnesti nekaj svežine in neobremenjenega pogleda. SMC na prvo mesto strategije razvoja pravosodja po njegovih besedah postavlja izhodišče, da "mora pravosodje v središče postaviti človeka in skupnost". Prav ta pogled bo na prvo mesto postavljal tudi v zakonskih predlogih, je še dejal Dikaučič. Ob navajanju prioritet dela je Dikaučič izrazil zavedanje, da bo njegov mandat trajal največ eno leto, pri tem pa da bo program dela v največji meri narekovalo predsedovanje Slovenije Svetu EU. Sam ocenjuje, da so predstavljene prioritete slovenskega predsedovanja na področju pravosodja zastavljene ambiciozno in realistično. Dodaten poudarek namerava dati zaščiti človekovih pravic, etični uporabi umetne inteligence in ozaveščanju o pomembnosti preprečevanja sovražnega govora, predvsem na spletu. Kot pomembno za domače razmere je poudaril zagotavljanje primernih materialnih in drugih pogojev za delo vseh v pravosodju. Posebno pozornost namerava nameniti obvladovanju pripada zadev na upravnem sodišču, predolgemu trajanju postopkov s področja pranja denarja in gospodarskega kriminala ter izboljšanju kazenskega pregona. Vlogo ministra za pravosodje Dikaučič sicer razume predvsem kot vlogo arbitra, ki mora iskati ravnotežje med predlogi in interesi, tako med samimi pravosodnimi organi kot med pravosodnim sistemom in drugimi sistemi, zato namerava z vsemi omenjenimi imeti aktiven dialog.

Opozicija dvomi o njegovih izkušnjah in kompetencah Skoraj šesturno Dikaučičevo zaslišanje z njegovo uvodno predstavitvijo je med člani odbora za pravosodje sicer vzbudilo mešane odzive. V delu opozicije so podvomili o njegovih izkušnjah in kompetencah, predstavitev pa označili kot preveč splošno. Kot se je izrazila vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper, je v dobri uri predstavitve "dobila samo odgovor, da dobro bere". Kot nesprejemljivo so v opoziciji označili izjavo, da se zaradi napovedanih pravnih sredstev ne želi izrekati o neimenovanju delegiranih evropskih tožilcev.

Marjan Dikaučič je univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Pri svojem dosedanjem delu se je srečeval tako z javnim kot z zasebnim sektorjem. Delovne izkušnje je pridobival na sodišču, v odvetniški pisarni in gospodarskih družbah, so navedli v kabinetu predsednika vlade.

V koaliciji so nasprotno predstavitev kandidata označili za celovito, kot Dikaučičevo prednost pa izpostavili nevezanost na pravna in druga omrežja. To je po besedah Dejana Kaloha iz SDS prednost, ker bo tako lahko pri svojem delu neodvisen. O imenovanju Dikaučiča za ministra se mora izreči še državni zbor, kar naj bi storil v torek na izredni seji.