Dikaučič zaradi spornega posla nakupa stavbe v Celju pod drobnogledom KPK

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je po seznanitvi z ugotovitvami izredne notranje revizije v prejšnjem mandatu predvidenega posla nakupa prostorov sodne stavbe v Celju zadevo prejšnji teden predala v nadaljnjo preiskavo. Nekdanji minister za pravosodje Marjan Dikaučič, ki ga tožilstvo zaradi gospodarskega kriminala že preganja, se je tako znašel še pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK).

Marjan Dikaučič je bil namreč nedavno imenovan za direktorja VOC Celje, enega največjih gradbenih podjetij v državi, ki ga obvladujeta lokalna vplivneža Janez Škoberne in Roman Moškotevc. Ko je bil še minister v Janševi vladi, je Dikaučič prav od njunega podjetja za več milijonov evrov poskušal kupiti poslovno stavbo v središču Celja. Ko je položaj prevzela Dominika Švarc Pipan, so posel na ministrstvu zaustavili, naročena izredna revizija pa je odkrila nepravilnosti, poroča portal Necenzurirano. "Po nedavni seznanitvi z ugotovitvami izredne notranje revizije v prejšnjem mandatu predvidenega posla nakupa prostorov sodne stavbe v Celju, ki sem jo odredila takoj v začetku mandata, sem zadevo 6. oktobra predala v nadaljnjo preiskavo Komisiji za preprečevanje korupcije," je zapisala Švarc Pipanova. Tudi na ministrstvu so potrdili, da je revizija ugotovila določene neustreznosti, nepravilnosti in/ali pomanjkljivosti oz. tveganja, ki vplivajo na uspešnost in učinkovitost izvajanja postopkov.

icon-expand Dominika Švarc Pipan in Marjan Dikaučič ob predaji poslov. FOTO: Bobo

Kot poroča omenjeni portal, pri Dikaučiču niso dovolj preverili, ali na trgu morda obstajajo boljše, predvsem pa cenejše alternative. Največji indikator, da nekaj ni v redu, je namreč (pre)visoka cena. Zadevo bo preučila KPK, ki bo preverila, če je pri dogovorih prišlo do kršenja zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Podjetnika prehitela ministrstvo in kupila prostore, nato pa jih skušala prodati po enkrat višji ceni Ministrstvo z pravosodje je imelo sicer že s prejšnjim lastnikom, finančnim skladom Alfi, o nakupu poslovne stavbe že vse dogovorjeno, a sta ga celjska poslovneža prehitela. Takoj zatem sta stavbo poskušala naprej preprodati državi, v manj kot letu dni pa bi tako ustvarila več milijonov evrov dobička, poroča portal. Ministrstvo 3.400 kvadratnih metrov na Prešernovi ulici 18 v Celju najema za potrebe tamkajšnjih pravosodnih organov. Več let je bil lastnik prostorov podjetje Anepremičnine, ki ga je NKBM lani prodala skladu Alfi in nemškemu partnerju EOS KSI. Nova lastnika sta ministrstvu poslala "ugodno" ponudbo za nakup objekta, ki je znašala okoli 1,7 milijona evrov. Toda konec oktobra so prostore prodali podjetju Ansitra, ki ga obvladujeta Škoberne in Moškotevc. Kupila sta tudi več drugih nepremičnin v Celju.

icon-expand Marjan Dikaučič FOTO: Bobo

Na ministrstvu so pojasnili, da je novi lastnik nato postavil novo, višjo ponudbo za prodajo nepremičnine. Kot razkriva portal Necenzurirano, sta skušala podjetnika prostore ministrstvu prodati za 3,5 milijona evrov - po še enkrat višji ceni. Portal izpostavlja še, da po besedah poznavalcev nepremičninskega trga tolikšnega zvišanja cene nikakor ne gre pripisati dogajanju na trgu, ampak drugim razlogom. Po besedah portala tudi sosledje dogodkov kaže na to, da sta Škoberne in Moškotevc vnaprej vedela, da že imata kupca za poslovne prostore na Prešernovi ulici 18, torej državo, in da bosta iz posla izšla z milijonskim dobičkom.