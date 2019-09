Je popolno zaprtje meje v skladu z ustavo ali ne?

A medtem ko varnostna stroka prikimava, je že pred dvema letoma tedanja varuhinja človekovih pravic ocenila, da gre za preveč oblastno ravnanje, in sprožila ustavni spor. Da je zakon problematičen, ker onemogoča individualne obravnave prosilcev za azil, enakost pred zakonom in krši mednarodne konvencije, pa ocenjuje tudi njen naslednik Peter Svetina : "Da, dileme ostajajo. Naj ustavno sodišče presodi, ali je ta člen v nasprotju s slovensko ustavo, in tako potem tudi pove, ali stopi v veljavo ali ne."

Svetina pa je poudaril še eno težavo. Definicija, kako in kdaj krizna situacija sploh nastopi, je namreč zelo nejasna: "Kriza ni tisto, kar mi nekje v nekem trenutku določimo, da je kriza, ampak mora biti popolno definirana. Krize imamo različne, tisto, ki se imenuje vojna, potem podnebne spremembe. Ne more biti pa stihijsko določeno, takrat kadar nam to odgovarja."

Ustavno sodišče zadevo že dve leti obravnava prednostno. Sodniki naj bi enkrat celo že glasovali, a je eden od sodnikov zahteval ponovno odločanje, je poročal Radio Slovenija, ustavno sodišče pa poteka obravnav zaenkrat še ne komentira: "Glasovanja, vmesna, preliminarna in tudi ponovna glasovanja so običajno poslovanje ustavnega sodišča. Dokler zadeva ni dokončno izglasovana in javno objavljena, ne dajemo informacij o razpravi in glasovanjih ustavnih sodnikov.''

Perne pa ob tem dodaja: "Verjetno ta dolga obravnava kaže na to, da je vprašanje res dokaj problematično in da enotnosti med ustavnimi sodniki ni. Kar je pa iz strokovnega vidika nekako pričakovani, glede na to, da gre za res težko pravno vprašanje.''

Policija je sicer zaradi ilegalnega vstopa v državo letos izdala že več kot 6600 kazni v skupni višini 3,3 milijone evrov. A ker prebežniki tega denarja nimajo, ga državna blagajna ne bo nikoli videla.