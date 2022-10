Dim, ki je zakril pogled, in 'plonklistek' na roki podpolkovnika

Pripadniki Slovenske vojske (SV) so delovali ob taktični predpostavki iz scenarija vaje, da imajo opravka z diverzantsko-teroristično skupino, ki šteje 25 članov. Ti so zavzeli objekt v dolini Počkovca in se tam utrdili. Šlo je za simulirano kombinacijo lesenih hišk, zabojnikov in bunkerjev.

Na položaj so se nato premaknili ostrostrelci, ti so bili prvi, ki so odprli ogenj na nasprotnika: "Oni s prikritega položaja odkrivajo cilje visokih vrednosti – poveljujoči kader, veziste in podobno, " našteva.

Da bi lahko uničili nasprotnika, so šli pripadniki SV najprej v izvidnico. Pripeljali so se s štirimi lahkimi oklepniki Perun in pregledali območje, nato pa nadrejenemu poveljstvu poročali, kaj nasprotnik trenutno počne: "Ali se premika v objektu ali je zunaj, če ima morda postavljene minsko-ekplozivne ovire, kakšne oborožitvene sisteme uporablja," za 24ur.com opiše podpolkovnik Gregor Hafner , namestnik poveljnika 72. brigade, ki je tokrat nastopal v vlogi vodje streljanja.

Ko so granate zadele svoj cilj, so se pripeljali štirje tanki. Premaknili so se na tako razdaljo, s katere so lahko varno opazovali cilje, hkrati pa so bili zakriti pred nasprotnikom.

Istočasno so začeli iz havbic in minometov izstreljevati granate, da bi lahko nasprotnika nevtralizirali. Torej, da ne bi on uničil njihovih oborožitvenih sistemov, preden oni ne uničijo njega.

Potem je zahrumelo na nebu. "Ko letalo prileti nad nasprotnika, že to povzroča neki psihološki učinek strahu. Ko pa letalo začne delovati, deluje z veliko hitrostjo streljanja in velikimi kalibri streliva, kar pomeni, da povzroča velike izgube – poškodovane, ranjene, mrtve," sogovornik pojasni, kako letala Pilatus PC-9 odigrajo dvojno vlogo: z njimi nasprotniku povzročijo izgube, ob tem pa prikrijejo svoje lastno delovanje na tleh.

Ko je poveljnik ocenil, da je nasprotnik dovolj oslabljen, so začeli napredovati proti njemu. Tanki so se premaknili naprej, sledila je motorizirana četa, ki je po ciljih tolkla iz oklepnikov Svarun, tanki so se premaknili še bližje območju napada.

Zato so lahko napadli tanki, da bi uničili nasprotnikove utrjene točke. Istočasno pa so izstrelili dve raketi iz protioklepnega raketnega sistema Spike. Gre za zelo napredno orožje, ki omogoča identifikacijo cilja in izstrelitev rakete zoper nasprotnikove bunkerje ali tanke. Uniči jih lahko tudi na razdalji štirih kilometrov.

Po desni strani iz smeri napada se je v kritju približala tudi izkrcana pehota, ki je štela približno 35 pripadnikov. Ko so Svaruni izstrelili dovolj streliva, da so nasprotnika prikovali k tlom, je pehota izvedla premik. Pri prečkanju minsko-žičnih ovir so jim pomagali tudi inženirji, uporabili so šest kilogramov plastičnega eksploziva in TNT-ja. Mimo ovir se je prebil vod z ročnimi raketometi, sledili so še pripadniki z avtomatskimi puškami.

V sklepnem delu se je pehota od omenjenih ovir premaknila neposredno k objektu, kjer se je prej nahajal nasprotnik. V tej fazi se že pričakuje, da je ta do zdaj utrpel velike izgube in je verjetnost, da bo udaril po njih, bistveno manjša. Vseeno je bil en pripadnik med napadom po scenariju huje ranjen, zato je bila potrebna evakuacija s helikopterjem.

V tej fazi so uporabili tudi minomete in havbico, da so nasprotniku s pomočjo ognjene podpore vidno polje zakrili z dimom in tako zaščitili svojo pehoto. "Dim, ki ste ga videli ob prehodu minsko-žičnih ovir, je namenjen temu, da zakriva pogled in delovanje nasprotnika po naših lastnih silah," nam je Hafner pojasnil pomen vizualnega kritja na terenu.

Tokrat so ga uporabili za to, da so ustvarili dimno zaveso, za katero se je helikopter lahko bolj varno premaknil na tla in vkrcal poškodovane.

V tem napadu, ki je trajal 32 minut, je sodelovalo 180 pripadnikov SV. Ker je šlo za vajo bojnega streljanja, pa so nasprotnika le simulirali. Uporabili so kombinacijo tarč, ki se dvigujejo na daljinsko upravljanje, in robotskih tarč, ki simulirajo nasprotnikovo premikanje. Tarče tako ognja niso vračale. "Ko gre za bojna streljanja, mi nimamo sistemov, pri katerih se deluje zoper nas, ker bi bilo to seveda nevarno. Glede na učinkovitost našega ognja pa simuliramo tudi izgube na nasprotnikovi strani," je pojasnil.

Območje, na katerem so se premikali, je merilo približno 400 metrov v širino, v globino oziroma od začetne do končne črte napada pa 800 metrov. Grante in mine, uporabljene iz minometov in havbic, pa so padale še bistveno dlje, zato so njihove cilje zaradi varnosti od moštva, ki se je premikalo po terenu, odmaknili še za približno 400 metrov.

Vse uporabljeno strelivo je bilo namreč ostro, kar pomeni, da so tako havbice kot minometi izstreljevali bojno strelivo, ki ob stiku s tlemi oziroma tarčo eksplodira. Tako je bilo tudi strelivo v avtomatskih puškah, tudi raketi Spike sta bili z bojnima glavama. "Ostro strelivo pomeni, da iz cevi prileti krogla ven, in ko zadane cilj, ga uniči. To pomeni, da če taka krogla zadane človeka, ga bo poškodovala ali ubila," razloži vodja streljanja. Nasprotje temu je manevrsko strelivo, ki se na vajah uporablja za simulacijo streljanja, naboj pa nima zrna.

'Plonklistek' na roki

Med pogovorom opazimo, da ima podpolkovnik nekaj napisano na hrbtni strani dlani. "Na roki imam napisan 'plonklistek' s časovnico premikov," se zasmeji. "To je časovnica, ki sem si jo zastavil zato, da smo lahko bolj dinamično in pa v pravilnih časovnih zamikih premikali enote po terenu v času bojevanja," pojasni. "To naredimo vedno. Samo da eni uporabljajo beležnice, drugi prenosne računalnike, nekateri pa si kdaj kaj napišemo tudi na roko."