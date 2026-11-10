Dim, pepel, saje in onesnaženje: kako ravnati po požaru?

Odsvetujejo zadrževanje v bližini požara. Kdor je na zadimljenem območju oziroma v prostoru, kjer je mogoče zaznati vonj po dimu, se mora z njega čim prej umakniti. Dokler je na takšnem območju, mora za zmanjšanje izpostavljenosti zaščititi dihala denimo z obrazno masko FFP, ki dobro tesni, kožo pa z oblačili, so zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Odsvetujejo dotikanje izpostavljenih površin in tekočin, ki so povezane s požarom. Čim bolj je treba zmanjšati izpostavljenost izpustom v zrak in se gibati proti vetru ali stran od ognja oz. pogorišča. Takoj bo požaru odsvetujejo intenzivno gibanje na prostem v neposredni okolici požara, dokler je na območju mogoča večja obremenjenost zraka. To lahko traja še nekaj časa po koncu gašenja, odvisno pa je tudi od vremenskih pogojev.

Če je v okolici požara ali pogorišča smrad po požaru, priporočajo zadrževanje zunaj tega območja ali v zaprtih prostorih. Vendar je zadrževanje v zaprtih prostorih začasna rešitev, saj se koncentracije onesnaževal v zraku v notranjih prostorih tudi pri zaprtih oknih in vratih počasi izenačijo s koncentracijami zunaj. Zapreti je treba okna in vrata ter izključiti umetno prezračevanje, če to prezračevanje zajema zunanji zrak.

Če je le mogoče, je treba preprečite raznos pepela, saj in drugih onesnaževal na neonesnažena območja. Tako je treba denimo pri prehodih iz onesnaženega predela v čist predel zamenjati obutev. Pred vstopom v bivalne prostore je treba z mokro krpo obrisati tudi hišne ljubljenčke in zanje prav tako poskrbeti, da se čim manj zadržujejo na onesnaženem območju.

Odstraniti je treba oblačila, ki so bila izpostavljena dimu. Shraniti jih je treba v plastično vrečko in jih oprati ločeno od ostalih oblačil. Kožo, obraz, roke, veke in lase je treba umiti. Če so oči dražene, jih je treba izprati s čisto tekočo vodo.

Svetujejo spremljanje svojega počutja. Treba je nameniti pozornost simptomom in znakom, kot so draženje oči, nosu ali grla, kašelj, težko dihanje, sopenje, glavobol, slabost ali omotica. Če se simptomi in znaki poslabšajo ali ne minejo v nekaj urah, je treba poiskati zdravniško pomoč. Nujno zdravniško pomoč pa morajo poiskati bolniki s kroničnimi boleznimi dihal ali srčno-žilnimi boleznimi, nosečnice in ženske z dojenčkom, pa tudi tisti, ki čutijo bolečino v prsih in zmedenost ali težko dihajo.

Glede stanja pitne vode je treba nenehno spremljati navodila upravljavca vodovoda oz. Uprave RS za zaščito in reševanje. Med požarom in po njem odsvetujejo uporabo kapnice. Lastniki kapnic naj pred padavinami preusmerijo vodo z onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo, da se lovilna površina najprej dobro spere in ta voda odteče mimo hranilnika.

Hrano, ki je bila izpostavljena dimu, je treba zavreči. Če je bil izpad električne energije, pa je treba s hrano v hladilnikih in zamrzovalnikih ravnati po navodilih, ki veljajo za ravnanje z živili v izrednih razmerah. Vrtnine in sadje, vidno onesnaženo s sajami, je treba zavreči. Odsvetujejo uživanje vrtnin in sadja, ki bi glede na doseženo stopnjo rasti oz. zrelosti že bilo primerno za uporabo. Zelenjavo je treba porezati in zavreči med mešane komunalne odpadke, ne pa v kompost ali med biološke odpadke.

Za priporočila glede poljščin in krme za živino svetujejo posvet z Upravo za varno hrano, veterino in varstvo rastlin, kmetijsko gozdarskimi zavodi ali Kmetijskim inštitutom Slovenije.

Po požaru je treba zunanje površine, ki jih je dosegel dim s sajami, denimo zunanje okenske police, igrala in vrtno pohištvo, očistiti z vodo in detergentom, tlakovane površine pa sprati z vodo.