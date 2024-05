Dimic: Denar naj sledi pacientu. Novak: Dvojne prakse je treba prekiniti

Dimičeva je poudarila, da v Sloveniji nimamo neomejeno število zdravnikov, sama pa meni, da bi morala vlada v ospredje postaviti pacienta. "Denar bi moral slediti pacientu in potem bi vlada uporabila vse proste kapacitete, če bi želela skrajšati čakalne vrste. Tako pa se je število tistih, ki čakajo nedopustno dolgo, v enem mesecu zvišalo za 2700." Po njenem mnenju bi morala vlada iskati sinergije in povezovati vse sektorje oz. člene v zdravstvu, zdaj pa se je odločila, da bo "s kladivom reševala naš zdravstveni sistem".

Novakova je odvrnila, da očitki NSi "absolutno ne držijo". "Samo kakovostno in urejeno javno zdravstvo lahko zagotavlja kakovostno oskrbo vsem državljanom," je povedala. Dodala je, da vlada skuša urediti razmere v zdravstvu in prekiniti t. i. dvojne prakse, ki po njihovih ocenah generirajo čakalne vrste.

V oddaji 24UR ZVEČER sta svoje poglede soočili poslanka NSi Iva Dimic in Tereza Novak iz Gibanja Svoboda. V Novi Sloveniji ocenjujejo, da vlada z novelo, ki jo sicer še pripravljajo, izvaja "ideološko čistko". "Golobova vlada je pred časom obračunala z obrtniki, s podjetniki, s kmeti, zdaj so na vrsti sobodajalci in zdravniki," je dejala Dimičeva.

Novakova meni, da ministrica za zdravje s premislekom in počasi pripravlja spremembe, ki jih je koalicija sicer obljubila že v času predvolilne kampanje. "To res ni kladivo. Če bi bila to pot do privatizacije, potem se Nova Slovenija ne bi razburjala, ker so javno povedali, da podpirajo privatizacijo zdravstva za razliko od Svobode in celotne koalicije, ki tega ne podpira. Zavedamo se, da je javna zdravstvena mreža pomembna, če želimo zagotoviti kakovostno zdravstvo vsem," je dodala Novakova.

Dimičeva ocenjuje, da so rešitve, ki jih ponuja koalicija, na prvi pogled všečne, a populistične. "Čakalne dobe se podaljšujejo, ni prav, da se potiska in zdravnike deli na vaše in naše." Novakova je zanikala, da bi zdravnike "predalčkali" in jih delili glede na to, kje delajo. "Samo poudarjamo, da te dvojne prakse, da si zaposlen v javnem zavodu in delaš popoldne še v zasebnem očitno ne prinašajo ni dobrega. To je treba prekiniti. Nič ni narobe z zdravniki, ki so le zasebniki. Ampak mešanje dveh sektorjev očitno ne prinaša nobene dobrobiti," je dejala.

Dimičeva meni, da je problem predvsem v ZZZS, ki ne plačuje vseh storitev. "ZZZS namesto 60 plača 30 operacij." V NSi rešitev vidijo v uporabi vseh prostih kapacitet. Pacientu bi dali tudi možnost, da sam izbira svojega izvajalca storitve. "Denar mora slediti pacientu. Vsi, ki so zavarovani, naj storitev dobijo tam, kjer so si izbrali, ZZZS pa to plača."

Novakova ocenjuje, da tovrstna rešitev vodi v privatizacijo zdravstva, saj da zasebniki ne morejo na enak način obravnavati pacientov kot javna zdravstvena mreža, ki zagotavlja neprekinjen dostop.

V NSi pričakujejo, da jim bo ministrstvo na nujni seji odbora za zdravstvo predstavilo konkretne podatke in izračune, zakaj je rešitev, ki jo predlagajo, dejansko smiselna.