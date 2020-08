Dimitrij Rupel o pogovorih pomembnih državnikov, ko so mikrofoni ugasnjeni

Le kaj se državniki pogovarjajo, ko so mikrofoni dovolj daleč, da se jih ne sliši? Jim ostane kaj časa za vice? Dimitrij Rupel je imel že več kot 100 obiskov pomembnih državnikov, kot je tokratni obisk ameriškega zunanjega ministra Mika Pompea. Tako je prav on najboljši naslov za vprašanje, o čem teče pogovor, ko so mikrofoni ugasnjeni. In kot pravi, včasih se takrat pripoveduje tudi šale.