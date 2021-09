Dimnik: Janša povsem na repu ljudi, ki me poslovno zanimajo

Božo Dimnik je danes povedal, da ni lobist, pač pa poslovnež. Razkritje fotografij druženja s premierjem ga je presenetilo, a se o tem, tako Dimnik, nista pogovarjala. "Z Marčičem sva se pogovarjala. Rekel sem mu, da so to posledice druženja z napačnimi ljudmi," je dejal Dimnik. Janša je, pravi, njegov prijatelj, a trdi, da na jahti, na kateri se je trojica srečala, niso govorili o poslu.

"Slučajno smo izvedeli, da so tam, in smo jim samo pokazali jahto. Marčič se je kot vedno želel malo pohvaliti in je pokazal jahto. Naredili smo dva ali tri kroge, šlo ni za noben izlet," zatrjuje.

Ne le v Dalmaciji, srečala sta se velikokrat – pri Janševih doma, tudi na blejskem igrišču za golf. "Pri golfu še nisem videl boljšega soigralca, kot je Janša. Za vsako žogico bo šel v grm," pove. Vendar pa so bila vsa srečanja, trdi Dimnik, povsem naključna. Tudi fotografije po partiji golfa na eksotičnem Mavriciju so, pravi, nastale po spletu okoliščin. "Na Mavricij hodim že 40 let. Tam me vsi poznajo in pravzaprav so mi na recepciji rekli, da 'je prišel vaš prime minister'."