Lažno zeleno: Greenpeacev dinozaver v evropski četrti proti jedrski energiji kot trajnostni

Štirimetrski dinozaver oziroma "taksonozaver", kot so ga poimenovali, je narejen iz odpadne kovine in pobarvan z opozorilnimi simboli za radioaktivnost ter modrimi plameni, ki ponazarjajo plin. Postavili so ga pred sedežem Evropske komisije, kjer so se dopoldne z napisi " Naj plin in jedrska energija izumreta " ter "Ustavimo lažno zeleno" z brali aktivisti belgijske podružnice Greenpeace.

"Jedrska energija in plin nista zelena," je opozorila Ariadna Rodrigo iz Greenpeacea. Plin je odgovoren za več evropskih emisij ogljika kot premog, medtem ko jedrska energija po sedemdesetih letih še vedno nima rešitve za vse večjo goro radioaktivnih odpadkov. "Evropska komisija bi morala te tehnologije v celoti izključiti iz smernic EU za trajnostne naložbe," je prepričana.

Okoljevarstveniki so današnjo akcijo pripravili pred objavo predloga Evropske komisije glede taksonomije, sistema označevanja trajnostnih naložb, ki se pričakuje v kratkem. Pri tem so kritični do načrtov komisije, da predlaga merila, ki bi omogočila označevanje nekaterih dejavnosti na področju plina in jedrske energije kot "okolju prijaznih".

V Evropski uniji sicer že dlje časa teče razprava o tem, ali naj se naložbe v povezavi s plinom in jedrsko energijo uvrsti med trajnostne, pri čemer se mnenja med članicami precej razhajajo. Med zagovornicami sta ob Franciji denimo tudi Poljska in Češka, medtem ko več članic, med njimi Avstrija, Nemčija in Luksemburg, temu nasprotujejo.