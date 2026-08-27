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Slovenija

Posvet slovenske diplomacije: kam bo šla slovenska zunanja politika?

Brdo pri Kranju, 27. 08. 2026 06.25 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer

Na Brdu pri Kranju se začenja tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga tokrat prvič gosti zunanji minister Tone Kajzer. Prvi dan dvodnevnega srečanja bo zbrane nagovoril in z njimi nato tudi razpravljal premier Janez Janša.

Diplomati se enkrat letno zberejo na posvetu v domovini, na katerem se seznanijo z usmeritvami zunanje politike in govorijo o drugih vprašanjih, ki se tičejo njihovega dela. Tokratni posvet bo prvi, odkar je vodenje slovenske diplomacije prevzel minister Tone Kajzer.

Ta je ob začetku mandata med zunanjepolitičnimi cilji izpostavil sodelovanje s sosednjimi državami, med prednostnimi nalogami vidi tudi krepitev odnosov z ZDA. Sicer pa naj bi Slovenija, kot je Kajzer dejal v majski predstavitvi v DZ, v njegovem mandatu vodila pragmatično zunanjo politiko, ki bo na prvo mesto postavljala interese države.

Čeprav zunanjepolitične usmeritve v veliki meri ostajajo podobne kot pod prejšnjo vlado, pa se v slovenski zunanji politiki že kažejo tudi nekatere očitne spremembe, predvsem v odnosu do Izraela oziroma bližnjevzhodnega vprašanja.

Kajzer ima danes na dnevnem redu še delovno kosilo s predsednikom DZ Zoranom Stevanovićem, ki vsaj glede odnosov z Rusijo zagovarja drugačno politiko od vladne. Medtem ko vlada vztraja pri sankcijah proti Rusiji, uvedenih zaradi vojne v Ukrajini, in za zdaj ne načrtuje obnovitve stikov z Moskvo, je Stevanović že večkrat napovedal, da želi obiskati rusko prestolnico.

Minister se bo prvi dan posveta srečal tudi s prvimi pooblaščenci Republike Slovenije, ki so v tujini delovali še pred priznanjem samostojne države.

Ob drugem dnevu srečanja v petek bo diplomate nagovorila in z njimi razpravljala predsednica republike Nataša Pirc Musar, popoldne pa nato predvidoma še častna gostja - nova madžarska zunanja ministrica Anita Orban.

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