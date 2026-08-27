Posvet slovenske diplomacije: kam bo šla slovenska zunanja politika?

Diplomati se enkrat letno zberejo na posvetu v domovini, na katerem se seznanijo z usmeritvami zunanje politike in govorijo o drugih vprašanjih, ki se tičejo njihovega dela. Tokratni posvet bo prvi, odkar je vodenje slovenske diplomacije prevzel minister Tone Kajzer.

Ta je ob začetku mandata med zunanjepolitičnimi cilji izpostavil sodelovanje s sosednjimi državami, med prednostnimi nalogami vidi tudi krepitev odnosov z ZDA. Sicer pa naj bi Slovenija, kot je Kajzer dejal v majski predstavitvi v DZ, v njegovem mandatu vodila pragmatično zunanjo politiko, ki bo na prvo mesto postavljala interese države.

Čeprav zunanjepolitične usmeritve v veliki meri ostajajo podobne kot pod prejšnjo vlado, pa se v slovenski zunanji politiki že kažejo tudi nekatere očitne spremembe, predvsem v odnosu do Izraela oziroma bližnjevzhodnega vprašanja.

Kajzer ima danes na dnevnem redu še delovno kosilo s predsednikom DZ Zoranom Stevanovićem, ki vsaj glede odnosov z Rusijo zagovarja drugačno politiko od vladne. Medtem ko vlada vztraja pri sankcijah proti Rusiji, uvedenih zaradi vojne v Ukrajini, in za zdaj ne načrtuje obnovitve stikov z Moskvo, je Stevanović že večkrat napovedal, da želi obiskati rusko prestolnico.

Minister se bo prvi dan posveta srečal tudi s prvimi pooblaščenci Republike Slovenije, ki so v tujini delovali še pred priznanjem samostojne države.

Ob drugem dnevu srečanja v petek bo diplomate nagovorila in z njimi razpravljala predsednica republike Nataša Pirc Musar, popoldne pa nato predvidoma še častna gostja - nova madžarska zunanja ministrica Anita Orban.