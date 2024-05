Direkcija z nasipi zaprla divja parkirišča na Obali

Direkcija za ceste se je z nasipi lotila problema divjega parkiranja na Obali. V Piranu ukrepu niso naklonjeni, v Kopru in Izoli so mu.

Nasipe so postavili le tam, kjer so območja ustavljanja vozil ob cestah neurejena in nevarna za promet, pravijo na direkciji. Na takšnih območjih je zapiranje po njihovem prepričanju nujno in ga nameravajo izvajati tudi v prihodnje.

Postavitev tovrstnih nasipov ob cestah je ustaljena praksa, so pojasnili na direkciji za infrastrukturo. Kot so dodali, bodo ostale odprte vse odstavne niše oz. parkirišča, ki imajo možnost počitka oziroma klop ali mizo, sanitarije in koše ter primerno urejeno površino za ustavljanje in parkiranje.

Deljena mnenja o tej odločitvi pa imajo predstavniki obalnih občin. Kot so povedali na Občini Piran, so direkcijo takoj, ko so se nasipi pojavili, pozvali, naj jih odstrani. Po njihovem mnenju je namreč nesprejemljivo, da se na območju Občine Piran kot najbolj turistične občine v Sloveniji za fizično preprečitev parkiranja oz. zapiranja nelegalnih postajališč sprejemajo takšni ukrepi.

V Piranu menijo, da nasipi ne prispevajo k varnosti prometa, saj kupi zemljine predstavljajo oviro v prometu, po drugi strani pa kazijo okolico in negativno vplivajo na urejenost turistične destinacije. S prvim dopisom januarja letos niso bili uspešni, zato so aprila direkcijo znova pozvali k odstranitvi, a so jih vnovič zavrnili. Kot še opozarjajo na občini, se pred postavitvijo nasipov z njimi niso posvetovali oz. jih predhodno obvestili.

Drugačnega mnenja pa so v izolski in koprski občini. Na Mestni občini Koper ukrepe ocenjujejo kot smiselne in potrebne. Zaradi nekaterih dejavnosti, ki so se izvajale na teh površinah, ali nedovoljenega parkiranja na njih je namreč pogosto prihajalo do ogrožanja prometne varnosti, so pojasnili. Prav tako so opazili, da vozniki tam pogosto odlagajo odpadke. Občina o posegih ni bila predhodno obveščena, vendar mnenje občine niti ni potrebno, saj gre za državne ceste, so spomnili.

Na Občini Izola pa so povedali, da je bila občina z namenom direkcije seznanjena, ni pa sodelovala pri načrtovanju postavitve nasipov, ker takšnih nasipov ob državnih cestah v tej občini ni. Kljub temu na občini tovrstne nasipe za preprečevanje nedovoljenega parkiranja podpirajo, so dodali.

Na direkciji za infrastrukturo dodatnih posegov na že postavljenih nasipih ne načrtujejo. Zemljina bo sicer sčasoma ozelenela, koncesionar pa bo poskrbel za redno vzdrževanje nasipov, so dodali.