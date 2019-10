Istrski župani bodo vodne vire reševali na lastno pest

Direkcija RS za vode obžaluje odločitev županov občin slovenske Istre, ki so napovedali, da bodo postopek izbire dodatnega vodnega vira "vzeli malo bolj v svoje roke". Na skupnem sestanku minuli teden so namreč dosegli soglasje k predlogu rešitev v projektni nalogi, ki jo je pripravila direkcija.

Na zadnjem srečanju delovne skupine, ki ima nalogo poiskati dolgoročni in stabilni vir ne le za slovensko Istro, temveč tudi za Kras in ilirskobistriško območje, so dosegli soglasje k predlogu možnosti v projektni nalogi. Na srečanju so sodelovali župani in predstavniki vseh desetih občin tega območja ter direktorji vseh treh javnih podjetij za vodooskrbo.

Voda v zajetju Rižane je sicer zaenkrat neoporečna, a za območje slovenske Istre bo treba poiskati sistemske rešitve. FOTO: Bobo

Spomnili so, da se rešitev išče že desetletja,"resnost vprašanja pa se je pokazala prav ob izrednem dogodku, ki je grozilo z onesnaženjem vodnega vira slovenske Istre". Ta izredni dogodek je bil junijsko iztirjenje tovornega vlaka pri Hrastovljah, po katerem je v tla iztekla večja količina kerozina in tako ogrozila vodni vir Rižana. Projektna naloga direkcije predvideva preučitev štirih možnosti rešitve dolgoročnega vodnega vira za slovensko Istro, Kras in ilirskobistriško območje ter s tem izbor optimalne, ki bo po navedbah direkcije upoštevala tako okoljske kot tudi ekonomske, prostorske in druge ključne dejavnike. Občine so potrdile, da bodo do 4. oktobra podale mnenje na predlog, ki pa so ga načeloma že podprle, prav tako izdelavo in okvir predlagane študije, so poudarili na direkciji. Na pobudo županov slovenske Istre je direkcije iz predloga že izločila možnost akumulacije Kubed. "Ker je direkcija na istem srečanju županom občin slovenske Istre, ki so izrazili nezadovoljstvo zgolj s časovnico projekta, zagotovila, da bo medtem skupaj z njimi in Rižanskim vodovodom poiskala rešitev, ki bo slovenski Istri zagotovila nemoteno oskrbo z vodo - kar so z odobravanjem sprejeli - bo direkcija s svojo zavezo nadaljevala. S tem izraža pripravljenost sodelovanja z župani ne glede na njihovo napoved, da bodo težavo reševali sami,"so poudarili.

Sistemska rešitev je nov vodni vir, ki pa ga župani želijo iskati na lastno pest. FOTO: POP TV