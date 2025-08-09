Svetli način
Slovenija

Bodo morali delodajalci kmalu javno razkriti plače, ki jih ponujajo?

Ljubljana, 09. 08. 2025 19.42 | Posodobljeno pred 1 uro

Žana Vertačnik
Ali bi si že pri brskanju zaposlitvenih oglasov želeli izvedeti, kakšno plačo vam potencialni delodajalci lahko ponudijo? Bi si želeli izvedeti, ali ste v svojem kolektivu plačno enakopravni s sodelavci? Takšne ukrepe Sloveniji nalaga evropska plačna direktiva. Delodajalci menijo, da jim bo le naložila nova administrativna bremena, sindikalna stran pa usmeritve iz evropskih institucij pozdravlja, pravijo, da skrivanje plač nikomur ne koristi.

Ena izmed možnih poti do plačne transparentnosti je po evropski direktivi tudi, da bi podjetja plačo, ki so vam jo pripravljena ponuditi, napisala že v oglasu. Če vprašate sindikate, bi to bilo nujno.

"Zato, ker je plača eden od temeljnih elementov, ko se odločamo za neko delovno mesto poleg osnovnih pogojev dela in je prav, da je to tudi vnaprej znano," razlaga Martina Vuk, namestnica generalnega sekretarja Konfederacije sindikatov javnega sektorja. 

Za delodajalce pa nesprejemljivo, češ da naj plačo oglašujejo le tista podjetja, ki jo vidijo kot konkurenčno prednost. Pa zahteva direktive, po kateri vam bodo v podjetju dolžni že na razgovoru povedati, kakšna bo vaša plača ali pa kakšen je razpon za to delovno mesto? In da vas o preteklih plačah ne bodo smeli spraševati?

"To je zelo težko nadzirati, kakšen pogovor imata iskalec zaposlitve in delodajalec. Mislim pa, da se stvari v Sloveniji že zdaj zelo konkretno spoštujejo, delodajalci so zelo previdni pri tem, kako se do zaposlenih obnašajo," meni generalni direktor OZS Danijel Lamperger. 

Plača
Plača FOTO: Profimedia

Po direktivi boste lahko zahtevali tudi podatke o plačah vaših kolegov, ki opravljajo enako delo kot vi, a pozor, ne poimensko. Zaposleni bodo lahko svojo plačo tudi javno razkrili. "To, da bi plače kar javno razkrivali, predvsem v nekem zasebnem sektorju, kjer se veliko ljudi dogovori s svojim delodajalcem, v tem pa ne vidimo nobenega smisla," doda Lamperger. 

"Slovenija je znana po tem, da se marsikaj skriva. Zato, večja kot je preglednost, večja kot je javnost podatkov, manjše so možnosti malverzacij," pravi Vuk. 

Med bistvenimi nameni direktive je odprava plačne vrzeli med spoloma. O čemer bodo morala podjetja z več kot 100 zaposlenimi redno poročati. "Težko rečem, da obstaja neko delovno mesto, da bi lahko rekli za njega, da če ga zasede ženska, je manj plačana kot moški ali obratno. Menim, da tega v Sloveniji že nekaj let ali pa nekaj deset let ni, je primerno urejeno," pove Lamperger. 

Tudi na Gospodarski zbornici Slovenije opominjajo, da ima Slovenija eno najmanjših plačnih neenotnosti v Evropski uniji. Vuk pa pravi, da to še ne pomeni, da ukrepov ne potrebujemo. 

Ključni bodo po njeni oceni predvsem nadzor in globe. Lamperger sicer pričakuje, da bodo sankcije opozorilne narave, nikakor pa ne kaznovalne. 

Zakonodajo po direktivi pripravlja delovna skupina, po napovedih ministrstva za delo pa bi jo v naš pravni red lahko prenesli do roka, torej do junija prihodnje leto. 

plače direktiva delodajalec
KOMENTARJI (67)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
09. 08. 2025 20.52
saj jih razkrijejo... minimalec je znan... spet bova birokrakcija in nove iznajdljivosti podjetnikov
ODGOVORI
0 0
EU Dig. Cenzura
09. 08. 2025 20.48
Naj se sprejme da vsak dobi na racun BRUTO BRUTO placo in naj si potem sami vsi placujejo prispevke!!!!!!
ODGOVORI
0 0
Gospod .
09. 08. 2025 20.49
Tega ne bo nikoli. Država ne požrešna.
ODGOVORI
0 0
EU Dig. Cenzura
09. 08. 2025 20.50
Zato ker bo potem REVOLUCIJA, saj bi ljudje dojeli koliko dezava vzame!!!
ODGOVORI
0 0
daiči
09. 08. 2025 20.51
U tem primeru bi 80% penzjonistu umrl od lakote u roku enga leta.
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
09. 08. 2025 20.47
+2
Seveda. Tudi koliko so nam poštenim pokradli skozi leta.
ODGOVORI
2 0
gongash
09. 08. 2025 20.45
+2
Bravo eu. Banalandija kar lepo objavit. Ne da ljudje zgubljajo čas za brezveze.
ODGOVORI
2 0
gongash
09. 08. 2025 20.48
+2
Skratka bedne firme bodo še težje dobile kader in še več ga bodo izgubile. Nesposobni požrtni meneđerji si izplačujeje vse možno ob prikrajšanju svojih zaposlenih.
ODGOVORI
2 0
Soul
09. 08. 2025 20.41
+4
Odlična novica za vse hejtere, ki lenarijo v službi in so jih polna usta glede krivic in višine njihovega dohodka. Običajno je tako, da so najbolj glasni tisti, ki nimajo ravno izoblikovane delovne vneme. Še zanimivo bo vse skupaj 😆..
ODGOVORI
6 2
Verus
09. 08. 2025 20.52
hahaha ti si sam s sabo skregan. Odlicna novica za hejtete??? Slaba novica za hejtetje in prevarante
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
09. 08. 2025 20.40
+13
Po moje je potrebno razkriti, kake in kdo ima kakšno plačo v JS, da vemo koga delovni živimo!!!
ODGOVORI
14 1
SAKOSAKO
09. 08. 2025 20.39
+7
Če delodajalec skriva plače potem veš, da je minimalec!!! Problem je, ker tudi z leti ne prideš dlje kot do minimalca, šefi pa veselo zapravljajo na tvoj račun! Seveda so tudi izjeme, ampak ti ne iščejo delavcev po oglasih!!!
ODGOVORI
8 1
EU Dig. Cenzura
09. 08. 2025 20.52
Ni res ljudje jamrajo ob 1800+ bruto place, se smejijo, zanicujejo….
ODGOVORI
0 0
Morgoth
09. 08. 2025 20.39
-1
Rezultat tega bo ogromno menjav služb. Tisti, ki slabo plačujejo, ne bodo zvišali plač in izboljšali pogojev ampak si raje uvozili 3. svet, ki bo "delal" za mizerijp. Skratka iz dežja pod kap!
ODGOVORI
0 1
jedupančpil
09. 08. 2025 20.47
tak je plan, in dobro se izvrsuje. sicer je pa itak ogromno nepotrebnega rezijskega kadra, ki ga bo nadomestil robot/ai/racunalnik in to je super za delodajalce ... lenuh bo pa lenuh
ODGOVORI
0 0
Pikaponca
09. 08. 2025 20.37
+6
Nov napad ROMOV na Komunalne delavce, verjetno bo KOMUNALA zastojn in roka MUSARCE. Za internet se pa pogajajo..
ODGOVORI
6 0
daiči
09. 08. 2025 20.36
+3
Tist k nud kokr tok spodobn dnar za enga zacetnika ze itak napise kok je placa, vsi ostali k skrivajo je placa 200e bruto vec od minimalca. To vela za te k isejo ludi javno.
ODGOVORI
4 1
KamGremo
09. 08. 2025 20.33
+4
Pridnega kadra manjka. Te se placa dobro. Teh ki pa hodijo v sluzbo pa je na tone in ti se bunijo.
ODGOVORI
7 3
maniaxxx
09. 08. 2025 20.32
+13
Mam kolega v AT, tam se pac podjetja s pogoji borijo za kader, od zastojn parkiranja, placanega prevoza, ja tudi tam to poznajo, do popustov pri nakupij ipd, pri nas se pa le redkim gre da bi nudili boljse pogoje od konkurence tudi za zaposlene, pol pa jamrajo da ni kadra. Dobre firme nimajo tezav s kadri.
ODGOVORI
13 0
daiči
09. 08. 2025 20.39
+1
D se ti pohvaljo d pred šihtom loh zaston parkras, se pa vid d so deleč pršli...
ODGOVORI
1 0
bart2
09. 08. 2025 20.40
+2
V Avstriji je obvezna objava plače v oglasu za delo.
ODGOVORI
2 0
jedupančpil
09. 08. 2025 20.49
po dogovoru ha ha
ODGOVORI
0 0
KamGremo
09. 08. 2025 20.30
-3
Najbrz tisti ki za isto delovno mesto dobi 500€ vec tudi vec ustvari, je bilj sposoben kot ta ki bi inel tudi 500€ vec. Mogoce je pa skozi po bolniskah ko ga skozi neki boli.... bolniska je pa danes po telefonu za salo.....
ODGOVORI
1 4
ares1976
09. 08. 2025 20.34
+2
Prej pije kavo s šefom.. Kot pa več dela.. Govorim iz izkušenj..
ODGOVORI
3 1
KamGremo
09. 08. 2025 20.38
+1
Ah nehi....
ODGOVORI
1 0
maniaxxx
09. 08. 2025 20.28
+11
V AT ti ze v oglasu pise koliko najmanj nudijo, ce se dogovoris za vec toliko boljse. Ne pa pri nas ko na koncu vsi nudijo malo vec kot minimalca. Bodo pac podjetja konkurirala si s ponujeno placo med seboj ce bodo hotela dobiti delavce.
ODGOVORI
11 0
Polimonca
09. 08. 2025 20.27
+11
Najprej ukinit vse dodatke, nato pa objavljat neto plače, drugače bo megla še naprej.
ODGOVORI
11 0
gggg1
09. 08. 2025 20.44
Objavlja se bruto plača, ne pa neto.
ODGOVORI
0 0
Orisei1
09. 08. 2025 20.27
+7
Kot, da bi na razgovoru na vprašanje "Kaj znate" odgovoril z "Zaposlite me pa boste videli"🙄
ODGOVORI
7 0
Orisei1
09. 08. 2025 20.26
+11
Skrivanje plače s strani delodajlca je kot da bi delojemalec skrival kvalifikacije....
ODGOVORI
12 1
Artechh
09. 08. 2025 20.25
+0
Tok je "rešitev" tega.... Razpon od minimalca do 5k. Razpis za XY 2 poziciji. Rečejo ne pa ti ponudijo za xy 1pozicijo za manj plačila, ker s za tist si p ok,...
ODGOVORI
1 1
Davao
09. 08. 2025 20.24
+9
Delal sem v podjetju kjer sem dobil 70% plače na b.račun in 30% gotovine v kuverti.Da bo plača boljša,sicer bi dobil samo 10% več kot 70%.Prikrit davek delodajalca in to se dogaja na veliko pri zasebnikih,pokojninski prispevki pa najnižji.Dobro bi bilo javno razkriti plače,ki jih ponujajo delodajalci!
ODGOVORI
9 0
domokljun
09. 08. 2025 20.47
me zanima, če boš, ko ti bodo obračunali penzijo - še vesel teh 30% v kuverti.
ODGOVORI
0 0
Stankur
09. 08. 2025 20.19
+7
pravilno
ODGOVORI
7 0
