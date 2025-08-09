Bodo morali delodajalci kmalu javno razkriti plače, ki jih ponujajo?

Ena izmed možnih poti do plačne transparentnosti je po evropski direktivi tudi, da bi podjetja plačo, ki so vam jo pripravljena ponuditi, napisala že v oglasu. Če vprašate sindikate, bi to bilo nujno.

"Zato, ker je plača eden od temeljnih elementov, ko se odločamo za neko delovno mesto poleg osnovnih pogojev dela in je prav, da je to tudi vnaprej znano," razlaga Martina Vuk, namestnica generalnega sekretarja Konfederacije sindikatov javnega sektorja.

Za delodajalce pa nesprejemljivo, češ da naj plačo oglašujejo le tista podjetja, ki jo vidijo kot konkurenčno prednost. Pa zahteva direktive, po kateri vam bodo v podjetju dolžni že na razgovoru povedati, kakšna bo vaša plača ali pa kakšen je razpon za to delovno mesto? In da vas o preteklih plačah ne bodo smeli spraševati?

"To je zelo težko nadzirati, kakšen pogovor imata iskalec zaposlitve in delodajalec. Mislim pa, da se stvari v Sloveniji že zdaj zelo konkretno spoštujejo, delodajalci so zelo previdni pri tem, kako se do zaposlenih obnašajo," meni generalni direktor OZS Danijel Lamperger.