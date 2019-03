Po Evropi protestirajo 'proti uničenju interneta'

Nasprotniki nove direktive pa nasprotno trdijo, da bo "razdejala internet, kot ga poznamo": "Direktiva od spletnih strani in aplikacij, kjer uporabniki objavljajo vsebine, zahteva, da se morajo 'po najboljših močeh potruditi', da preventivno kupijo licence vseh vsebin, ki jo bodo uporabniki kadarkoli objavili - kupiti morajo pravice za dostop do vseh avtorsko zaščitenih vsebin na tem svetu. To je seveda nemogoče," pravijo v stranki Pirati.

Osnutek direktive naj bi zagotavljal, da bodo morale velike spletne platforme in agregatorji novic, kot sta YouTube ali GoogleNews, ustvarjalcem vsebin, torej umetnikom, glasbenikom, igralcem ter medijskim hišam in njihovim novinarjem, plačati toliko, kolikor jim v resnici dolgujejo.

Evropska komisija je direktivo predlagala, da bi posodobila avtorske pravice za dobo interneta in spodbudila razvoj kreativnih industrij v Evropi. Za njen sprejem se zavzema več kot 200 mednarodnih in evropskih avtorskih organizacij z različnih področij, od filma, glasbe, založništva do medijev.

Če tega ne morejo storiti, potem morajo vse, razen peščica spletnih strani in aplikacij (tiste najmanjše in najmlajše), narediti vse, kar je v njihovih močeh, da preprečijo objavo kakršnekoli vsebine, ki bi predstavljala kršitev avtorskihpravic založnikov ali avtorjev. Edina "rešitev" v tem primeru so cenzurni filtri, ki so izjemno dragi in večini strani nedosegljivi, hkrati pa pogosto napačno presojajo, opozarjajo v stranki.

Sporen naj bi bil predvsem 13. člen, ki naj bi po mnenju nekaterih povzročil odstranjevanje vsebin, kadar imetnik pravic ni znan. Svoje nestrinjanje je izrazila tudi Wikipedija, kjer pravijo, da bi direktiva lahko ogrozila svobodo izražanja, tudi nekatere evropske države, kot so Nizozemska, Finska in Italija pa so prav tako izrazile pomisleke.

Spletno peticijo proti direktivi je medtem podpisalo že več kot pet milijonov ljudi.

Nemška Wikipedia se je za 24 ur zavila v temo

Spletna enciklopedija Wikipedia v nemškem jeziku je bila ta teden v protest 24 ur zatemnjena. To pa ni predstavljalo težave le za dijake, ki so v zadnjem trenutku končevali seminarske naloge, ampak je za seboj potegnilo tudi nekaj drugih posledic.

V okviru protesta so pozvali, naj bralci stopijo v stik z evropskimi poslanci in jim sporočijo svoje stališče o avtorski direktivi. Tako so na zatemnjeni različici enciklopedije objavili povezavo do iskalnika Evropskega parlamenta. Na povezavo pa je kliknilo toliko uporabnikov Wikipedie, da je bil dostop do spletne strani Evropskega parlamenta otežen.