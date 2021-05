Direktne povezave LPP za zaposlene v osrednjih ljubljanskih bolnišnicah

Težave s parkiranjem okoli dveh največjih slovenskih zdravstvenih ustanov so problem, ki se vleče že leta in za katerega se zdi, da nikoli ni rešitev. Nenehno iskanje parkirnega prostora, zato da lahko opravljaš svoj poklic, je eden izmed razlogov, ki ga navajajo medicinske sestre in drugo osebje med vzroki, zakaj razmišljajo o alternativnih zaposlitvah. "Dejstvo je, da je bil obseg parkirnih mest v okolici Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana načrtovan za standarde sedemdesetih, kar pomeni, da je parkirišč premalo za več kot 8000 tisoč zaposlenih in še več kot 1000 zaposlenih na Onkološkem inštitutu," so izpostavili problematiko v ljubljanskem UKC.

Celodnevno parkiranje in povratni vožnji z avtobusom 1,2 evra

Po njihovih podatkih je bilo zasebna okoliška parkirišča mogoče najeti mesečno za 60 do 100 evrov."Vpeljava novih linij prinaša rešitev po zgledu mest v tujini, kjer se vozila puščajo na obrobju in se nadaljuje promet z javnim transportom," so zadovoljni s pridobitvijo v ljubljanskem UKC. Mestna občina Ljubljana (MOL) v sodelovanju z javnima podjetjema Ljubljanski potniški promet (LPP) in Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) namreč danes uvaja direktni LPP povezavi iz P+R Stožice in P+R Barje do ljubljanskih UKC Ljubljana ter Onkološkega inštituta. Potniki bodo privarčevali tudi denar, saj celodnevno parkiranje in vožnja z avtobusom staneta mesečno vsaj pol manj od najema parkirnega mesta. Cena celotne storitve, ki vključuje celodnevno parkiranje na izbranem parkirišču in povratno vožnjo z direktnim avtobusom ali redno linijo, bo znašala 1,2 avra. Če je v posameznem koledarskem mesecu 22 delovnih dni, bo tako celoten znesek parkiranja in vožnje z avtobusom znašal 26,4 evrov.

Do vključno današnjega dne so bile sicer veljavne brezplačne dovolilnice za parkiranje na javnih parkiriščih MOL, ki jih je občina uvedla zaradi covidne situacije. Z današnjim dnem se ukinjajo, zato je novi projekt dobrodošlo nadomestilo, so zadovoljni v ljubljanskem UKC.