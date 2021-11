Direktor Elektra Ljubljana razrešen v pisarni SDS

Predsednik uprave Elektra Ljubljana Andrej Ribič je potrdil besede ljubljanskega župana Zorana Jankovića, izrečene v današnji oddaji Ena na Ena z Urošem Slakom, da je generalni sekretar vladajoče SDS Borut Dolanc kar v pisarni vodje poslanske skupine Danijela Krivca v državnem zboru od njega zahteval, da zapusti vrh podjetja, ki ga je vodil več kot deset let.

Le nekaj tednov po razkritju posnetkov pogovorov med takratnim ministrom za gospodarstvo Andrejem Vizjakom in podjetnikom Bojanom Petanom razkrivamo nove pritiske, ki prihajajo iz največje vladne stranke SDS. V petek pozno popoldne je Nadzorni svet Elektra Ljubljana predčasno in iz krivdnih razlogov razrešil dolgoletnega predsednika uprave Andreja Ribiča. A še pred tem so, kot kaže, na Ribiča izvajali pritiske. Ti so prihajali s samega vrha Janševe stranke.



Kot je namreč v današnji oddaji Ena na Ena povedal ljubljanski župan Zoran Janković, je Ribiča generalni sekretar stranke Borut Dolanc povabil na sestanek v državni zbor. Ta je, tako Janković, potekal v pisarni Danijela Krivca, vodje poslanske skupine SDS. Na sestanku so Ribiču rekli: "Tukaj imaš pogodbo, odstopi predčasno," je dejal Janković. Ker pogodba Ribiču tako ali tako preneha sredi marca prihodnje leto, ponudbe ni sprejel. "Dejal je, da ne bo odstopil, in sedaj ga je nadzorni svet zamenjal. Ampak da ga kličeš v državni zbor, hram demokracije, da mu rečeš, da ne bo več direktor, ker so se tako odločili v SDS-u ..." Nesprejemljivo, je bilo mogoče razbrati iz Jankovićevega odziva.

Drži! Poklicali smo Andreja Ribiča, ki nam je navedbe ljubljanskega župana potrdil. Povedal je, da so mu najprej ponudili predčasni sporazum z odpravnino, če bi vrh Elektra Ljubljana, podjetja, ki upravlja največje distribucijsko omrežje, po več kot desetih letih vodenja zapustil sam. "Predloga o predčasnem sporazumu mojega mandata in delovnega razmerja nisem mogel sprejeti, saj za to niso bili podani nikakršni razlogi. Nasprotno – glede na razloge, ki so jih navajali, je očitno, da so želeli pripeljati nekoga, ki bo sklenil škodljiv posel ter oškodoval družbo in njene delničarje, v dobro katerih sem vedno delal," je zapisal Ribič.

icon-expand Andrej Ribič FOTO: Elektro Ljubljana

Še več, hkrati s ponujenim sporazumom je, dodaja, nadzorni svet razpravljal o njegovi krivdni razrešitvi, "kar kaže na to, da razlogi za moj odpoklic ne obstajajo. Očitno so menili, da se bom ustrašil ali predsednika NS ali sekretarja SDS – v bistvu ne vem, kdo je resnični predsednik Nadzornega sveta Elektro Ljubljana – in da bom podpisal sporazum. Še več, če menijo, da obstajajo krivdni razlogi za mojo razrešitev, potem mi ne bi smeli ponujati sporazuma z odpravnino, saj s tem škodujejo družbi, ki bo plačala nekaj, česar ne bi smela."



Razrešen, ker se je uprl – je navodila dal celo minister Vrtovec?



Kot gre razumeti Ribiča, je bil na koncu razrešen, ker ni pristal na pogoje vrha SDS. Na njegovo mesto kot vršilec dolžnosti sicer prihaja dosedanji finančni direktor Marjan Ravnikar.



A kdo v resnici stoji za to menjavo? Je to generalni sekretar Borut Dolanc, sicer poznan kot zelo močan akter aktualne oblasti, ali je to celo kdo višje? Spomnimo, Nadzorni svet Elektra Ljubljana od septembra vodi Božidar Godnjavec, sicer sekretar na ministrstvu za infrastrukturo, ki ga vodi minister NSi Jernej Vrtovec. In res, Ribič na vprašanje, kdo stoji za vsem skupaj, odgovarja: "Dolanc me je povabil na pogovor, dejal je, da se je hotel z mano prijazno pogovoriti in da to ni njegova želja, ampak da je želja od višjih … sklepam, da od ministra Vrtovca, ker je on tisti, ki je odgovoren za energetiko."

Minister Vrtovec je v odzivu za 24ur.com dejal: "držim se načel korporativnega upravljanja in kot politik ne morem imeti možnosti posegati v upravljanje gospodarskih družb. Za to imamo SDH (Slovenski državni holding, op. a.), ki je skupščina tudi v tem primeru Elektra ljubljana."

Bo v naslednjih dneh "letel" tudi Robert Golob? Kot je slišati, bo v naslednjih dneh v energetiki kadrovski cunami. Naslednji naj bi bil na vrsti – in to že jutri– predsednik uprave Gen-I Robert Golob. Seja bo v ponedeljek zgodaj popoldne, nadzorniki pa imajo na mizi sicer predlog za njegovo ponovno imenovanje, a govori se, da bi utegnil ostati brez novega mandata. Razlog: pomanjkanje podpore politike. In lahko da ne bo edini – po nekaterih informacijah bi lahko bil ob svoj stolček v tem tednu tudi direktor Holdinga slovenskih elektrarn.