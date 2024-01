Direktor JGZ Brdo kršil integriteto, ko je Janši oddal Vilo Zlatorog

Prijavi sta na KPK prispeli v letu 2021 in sta se nanašali na sume nepravilnosti pri oddaji Vile Zlatorog v najem takratnemu predsedniku vlade Janezu Janši v letih 2020 in 2021. KPK je pridobila pojasnila in dokumentacijo JGZ Brdo in Generalnega sekretariata Vlade RS. Kršitev iz lastnih pristojnosti v zvezi z oddajo Vile Zlatorog Komisija ni potrdila, zato je v začetku leta 2022 sprejela sklep, da prijav ne sprejme v nadaljnjo obravnavo. "Takratni predsednik Vlade RS pri zasebnem najemu Vile Zlatorog namreč ni nastopal v funkciji predsednika vlade, saj je vilo najel kot zasebni uporabnik, prav tako do protokolarnega objekta zaradi svojega položaja oziroma funkcije ni imel ekskluzivnega dostopa, saj se ta oddaja tudi na trgu v skladu s sprejetim tržnim cenikom, storitve zasebnega najema pa so bile zaračunane na podlagi tržnih in ne javnih cenikov," je zapisala KPK v sporočilu za javnost.

Je pa Komisija pri pridobivanju podatkov, pojasnil in informacij o zadevi zaznala sum kršitve integritete v skladu z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, zato je zoper tedanjega direktorja JGZ Brdo Marjana Hribarja uvedla postopek preiskave. Komisija je ugotovila, da je Hribar na sestanku oktobra 2021 uradnikoma KPK zatrdil, da Janši ni dal popusta, toda ta izjava se ni ujemala z dejstvi. Komisiji prav tako ni pojasnil, čeprav ga je ta večkrat zaprosila, v katerih kategorijah sob so glede na takrat veljaven cenik bili gostje nastanjeni "in je podal zavajajoče pojasnilo o tem, zakaj JGZ Brdo v konkretnem primeru posameznih nočitev ni obračunal po takrat veljavnih cenah glede na kategorijo sob, v katerih so bili gostje nastanjeni". S tem je oviral komisijo pri opravljanju njenih zakonskih nalog, hkrati pa je medijem podal odgovor, da se tržno prodajajo proste kapacitete Vile po veljavnem ceniku tržne dejavnosti in da so bili vsi gostje enako obravnavani, kar so bile glede na dejansko stanje prav tako zavajajoče informacije, ugotavlja KPK.

"Vsa navedena dejanja so v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo uradne osebe pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bile oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljene v nasprotju s pravno dopustnimi cilji ter predstavljajo kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK. Mag. Marjan Hribar bi moral kot tedanji direktor JGZ Brdo svojo skrb za zakonitost in transparentnost delovanja javnega gospodarskega zavoda izkazati na način, da bi državnemu organu ter medijem in s tem javnosti vseskozi dajal celovite in resnične informacije glede svojega delovanja in delovanja zavoda, saj bi s tem prispeval h krepitvi zaupanja javnosti v poštenost in zakonitost opravljanja svojih javnih nalog ter delovanja zavoda, ki ga je vodil," so zapisali.

Ker Marjan Hribar ni sprožil upravnega spora, so ugotovitve komisije pravnomočne.