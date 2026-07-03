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Slovenija

Direktor kajakašev: Od Darsa nismo prejeli niti centa

03. 07. 2026 17.02 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
T.H. STA
Andrej Ribič je hkrati predsednik Darsa in kajakaške zveze

S preiskavo domnevnih donacij Darsa oziroma njegovega predsednika v odstopu Andreja Ribiča, ki je hkrati tudi predsednik Kajakaške zveze Slovenije (KZS), kajakašem, je direktor omenjene zveze Andrej Jelenc seznanjen, trdi pa, da zveza s tem nima povezav.

Spletna stran preiskovalno.si je poročala, da Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) preiskuje domnevne donacije Darsa oziroma njegovega (kmalu nekdanjega) prvega moža Andreja Ribiča.

"KZS od Darsa ni imel nič, od njega nismo prejeli niti centa. Nisem pa seznanjen, koliko je od Darsa prišlo denarja na druge račune, povezane z našim športom. KPK očita sponzorstvo kluba Simon, klubu Soške elektrarne in nekaj manjše pomoči klubu Ljubljana. Ko smo dali mi vlogo na Dars, so nam je zaradi konflikta interesov zavrnili," je povedal direktor KZS Andrej Jelenc.

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Ribiču mandat predsednika kajakaške zveze sicer poteče naslednje leto, zaenkrat pa še ni jasno, ali bo kandidiral za novega.

Andrej Ribič je hkrati predsednik Darsa in kajakaške zveze
Andrej Ribič je hkrati predsednik Darsa in kajakaške zveze
FOTO: POP TV

Program financiranja na podlagi predvidevanj

Se pa Jelenc zadnje dneve spopada z očitki, da zveza ni zagotovila sredstev, da bi reprezentanca na svetovno prvenstvo v ZDA odšla kakšen teden prej, kot je to storila večina najboljših reprezentanc. Nekateri slovenski tekmovalci, najbolj glasna sta Eva Alina in Žiga Lin Hočevar, meni, da so s tem avtomatično v zaostanku.

"Jaz ju povsem razumem, sta tipa tekmovalcev, ki potrebujeta čas, da se privadita na proge. Toda drugi tekmovalci menijo drugače. Nikakor pa ne moremo dati denarja, če ga nimamo. Težava je, da smo šele včeraj dobili odločbo od ministrstva, koliko denarja bomo dobili v letu 2026. To pomeni, da smo šele včeraj izvedeli koliko denarja bomo imeli v sezoni, ki je že pol ni več. Program financiranja, ki smo ga realizirali tudi s pomočjo posojil in dodatnih sponzorskih sredstev, smo pred sezono naredili na podlagi predvidevanj, na podlagi tega, koliko smo prejeli v prejšnjih letih. Ta program pa ni predvideval še bolj zgodnega odhoda v ZDA," se na očitke odziva Jelenc.

Priznava, da je zveza dobila nekaj več denarja, kot je predvidela, a zdaj glede odhoda ne more storiti ničesar. "Zdaj vemo, kje smo. Naredili bomo rebalans načrta, zdaj bomo lahko tekmovalcem povrnili še del denarja, ki so jih sami založili. Prva polovica, dokler se ne prejme odločbe, je problem pri vseh športih in ne samo v našem," meni direktor kajakaške zveze.

kajakaška zveza donacije dars andrej ribič kzs

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KOMENTARJI5

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leseni metuljček
03. 07. 2026 17.30
Kajakaši klub sigurno ne Jelenc in Ribič pa ja saj smo pratli pa samo milijon nas je.
Odgovori
+1
1 0
biggie33
03. 07. 2026 17.28
Kaj ima Dars za donirati komurkoli?! Norca se delajo iz ljudi..
Odgovori
+3
4 1
Diabloss
03. 07. 2026 17.25
seveda on laze a ne verjamemo pa grimsu ki pravi da je letel ker je prevec delal
Odgovori
+3
3 0
murate
03. 07. 2026 17.23
Kaj je pa z onim pleskarjem. ki se je hvalil da bo milijone od kajakašev dobil????
Odgovori
+5
5 0
Jožajoža
03. 07. 2026 17.21
Jasno.levičarji smo pošteni ljudje
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-1
2 3
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