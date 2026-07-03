Direktor kajakašev: Od Darsa nismo prejeli niti centa

"KZS od Darsa ni imel nič, od njega nismo prejeli niti centa. Nisem pa seznanjen, koliko je od Darsa prišlo denarja na druge račune, povezane z našim športom. KPK očita sponzorstvo kluba Simon, klubu Soške elektrarne in nekaj manjše pomoči klubu Ljubljana. Ko smo dali mi vlogo na Dars, so nam je zaradi konflikta interesov zavrnili," je povedal direktor KZS Andrej Jelenc .

Se pa Jelenc zadnje dneve spopada z očitki, da zveza ni zagotovila sredstev, da bi reprezentanca na svetovno prvenstvo v ZDA odšla kakšen teden prej, kot je to storila večina najboljših reprezentanc. Nekateri slovenski tekmovalci, najbolj glasna sta Eva Alina in Žiga Lin Hočevar, meni, da so s tem avtomatično v zaostanku.

"Jaz ju povsem razumem, sta tipa tekmovalcev, ki potrebujeta čas, da se privadita na proge. Toda drugi tekmovalci menijo drugače. Nikakor pa ne moremo dati denarja, če ga nimamo. Težava je, da smo šele včeraj dobili odločbo od ministrstva, koliko denarja bomo dobili v letu 2026. To pomeni, da smo šele včeraj izvedeli koliko denarja bomo imeli v sezoni, ki je že pol ni več. Program financiranja, ki smo ga realizirali tudi s pomočjo posojil in dodatnih sponzorskih sredstev, smo pred sezono naredili na podlagi predvidevanj, na podlagi tega, koliko smo prejeli v prejšnjih letih. Ta program pa ni predvideval še bolj zgodnega odhoda v ZDA," se na očitke odziva Jelenc.

Priznava, da je zveza dobila nekaj več denarja, kot je predvidela, a zdaj glede odhoda ne more storiti ničesar. "Zdaj vemo, kje smo. Naredili bomo rebalans načrta, zdaj bomo lahko tekmovalcem povrnili še del denarja, ki so jih sami založili. Prva polovica, dokler se ne prejme odločbe, je problem pri vseh športih in ne samo v našem," meni direktor kajakaške zveze.